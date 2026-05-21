Alika festeja sus 25 años de carrera con un show histórico en Buenos Aires.

A fuerza de convicción, líricas combativas y una identidad artística inquebrantable, Alika se convirtió en una de las voces fundamentales del reggae y el dancehall en español. Ahora, la artista celebrará sus 25 años de trayectoria con “La Semilla del Cambio”, un show especial que tendrá lugar el próximo 7 de junio a las 20 en el Teatro Margarita Xirgu, en pleno corazón de San Telmo.

El concierto será mucho más que un repaso musical: funcionará como una síntesis de un recorrido artístico y político que atravesó generaciones. Con banda completa, invitados sorpresa y una puesta visual inédita, la cantante repasará clásicos como Ejército Despierta, No le des fuerza a Babylon, Galang y otras canciones que marcaron su carrera y consolidaron un mensaje de conciencia social y resistencia cultural.

Alika se va a presentar el 7 de junio a las 20 en el Teatro Margarita Xirgu.

“25 años se dicen fácil, pero son 25 años de caminar, de cantar verdades, de no callarse. La Semilla del Cambio es eso que sembramos con cada canción. Este show es para celebrar con la gente que estuvo siempre y para seguir plantando conciencia”, expresó la artista sobre este recital aniversario.

La gran trayectoria de Alika

Nacida en Uruguay y criada en Argentina, Alika construyó una carrera singular dentro de la música latinoamericana. Pionera en fusionar reggae roots, hip hop y dancehall consciente en español, logró abrirse camino en una escena históricamente dominada por hombres y expandió su mensaje a nivel internacional con giras por Europa, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica.

A lo largo de estos años compartió proyectos y colaboraciones con artistas de peso como Mad Professor, Anthony B, Jah9, Dawn Penn y Manu Digital, además de editar ocho discos de estudio que reforzaron su lugar como referente del género.

El show en Buenos Aires llega además en un momento especialmente activo de su carrera. Recientemente presentó su primer libro, Mujeres del Rap, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y antes de reencontrarse con el público porteño emprenderá una gira por Canadá y México.

Con La Semilla del Cambio, Alika no sólo festejará un aniversario artístico: también reafirmará una trayectoria sostenida por la independencia, la militancia cultural y la música como herramienta de transformación. Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través de Ticketek