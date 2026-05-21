Cerebro de grupo guerrillero griego responsable de campaña de asesinatos sale de la cárcel

FOTO DE ARCHIVO: Alexandros Giotopoulos, líder de la tristemente célebre guerrilla urbana del 17 de noviembre en Grecia, se encuentra dentro de la sala del tribunal en la prisión de Korydallos, al oeste de Atenas.

​El cerebro del desaparecido grupo guerrillero griego "17 de Noviembre", responsable de ‌una campaña de ‌asesinatos que se prolongó durante 27 años, ha salido de prisión, informaron el jueves dos fuentes policiales.

Alexandros Giotopoulos, de 82 años, fue detenido en 2002, cuando la policía desmanteló el grupo ​marxista.

Giotopoulos y ⁠otros miembros fueron condenados por un ‌tribunal griego en 2003. Él ⁠negó haber cometido delitos, ⁠pero un tribunal de apelación lo condenó en 2007 a 17 cadenas perpetuas y ⁠25 años de prisión.

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Fue puesto en ​libertad el jueves de ‌la prisión de alta ‌seguridad de Korydallos, en Atenas, después ⁠de que un tribunal aprobara una solicitud que había presentado en 2025, según las fuentes. Medios de comunicación ​informaron ‌que su solicitud alegaba problemas de salud.

El grupo fue responsable de 23 asesinatos que comenzaron en 1975 con el tiroteo mortal de ⁠Richard Welch, jefe de la estación de la CIA en Atenas. Posteriormente, asesinaron a un capitán de la Marina de Estados Unidos y a un diplomático turco. El último ataque conocido del grupo fue ‌el del agregado de Defensa británico Stephen Saunders en 2000.

El nombre "17 de Noviembre" proviene de la fecha en 1973 en que la dictadura militar griega reprimió brutalmente ‌un levantamiento estudiantil.

Aunque los ataques del grupo se dirigían inicialmente contra altos cargos griegos ‌y extranjeros, ⁠en la década de 1980 amplió sus operaciones para incluir ​ataques con bombas y atracos a bancos.

Con información de Reuters