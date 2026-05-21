El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires impulsará un decreto y un proyecto de ley en la Legislatura porteña para "ordenar" las aplicaciones de viajes como Cabify, Uber y Didi, y "modernizar" el sistema de taxis en la capital nacional.

Según se indicó desde la Ciudad, mediante el decreto y posterior proyecto de ley se busca sumar un nuevo marco legal que aumente la seguridad, y ordene y modernice el servicio de transporte privado de pasajeros en la Ciudad.

Además, en los próximos días se enviará un proyecto de ley a la Legislatura que se iniciará con un decreto ejecutivo y la eliminación de tasas. El objetivo es agilizar viajes, mejorar la seguridad y reducir trámites para los choferes de taxis. Este proceso busca normalizar la convivencia entre el servicio de taxis y las aplicaciones digitales, un sector que durante años estuvo marcado por conflictos regulatorios y protestas.

Las medidas fueron anunciadas por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje. También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer.

“Durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, sostuvo Macri en la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios.

Y agregó: “La Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”.

Según se indicó desde la gestión capitalina, el servicio de taxis en la Ciudad está regulado por el Título XII de la Ley 2.148 (Código de Tránsito y Transporte). Es un régimen propio de un servicio público de transporte. En ese sentido, señalaron que se exige una renovación, mayor flexibilidad operativa y menores costos en tiempos y trámites porque, por ejemplo, la renovación anual de licencia, la verificación técnica vehicular, la renovación de la tarjeta de chofer y la verificación del reloj son trámites separados, cada uno con su arancel y su procedimiento. Y tiene exigencias, como usar uniforme.

Desde la aplicación de viajes Uber, destacaron "el reconocimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al rol que cumplimos desde hace diez años en la movilidad urbana y la apertura a un nuevo capítulo de colaboración".

"Hemos sido transparentes con nuestra comunidad sobre lo que ofrece cada uno de los productos disponibles en la app, y con ese mismo espíritu abordaremos los lineamientos de la Secretaría de Transporte", afirmaron desde la plataforma que sostuvo, que "en el último año, más de 7 millones de personas eligieron moverse con la app" en Buenos Aires, "y más de 350 mil personas generaron ganancias en la Ciudad en el mismo período".

"La seguridad, la transparencia y el acceso son pilares de nuestro compromiso con quienes eligen Uber. Vamos a incorporar las pautas de la Secretaría de Transporte de forma clara para usuarios y conductores, manteniendo nuestro foco en ofrecer opciones de movilidad confiables y oportunidades económicas flexibles. Nuestra convicción de ser parte del futuro de Buenos Aires y de su movilidad sigue siendo la misma que nos trajo a la Ciudad en abril de 2016, cuando se realizó el primer viaje de Uber", concluyeron.

Cuáles serán las medidas para autos de aplicación

▪️ Los vehículos deberán contar con VTV al día y seguro específico creado para estas aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

▪️ Los choferes deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir profesional.

▪️ Se otorgará un plazo de 90 días para el cumplimiento y se abrirá un proceso abreviado para asegurar que puedan generarla de forma rápida.

Cuales serán las medidas para los taxis

Se va a poder trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho 8 plazas (incluido el conductor), se permiten vehículos M1, como una camioneta familiar, y se reduce la capacidad mínima de pasajeros a 4 (con el conductor). Hoy es de 5 personas, eso posibilitará que se puedan usar autos más chicos y económicos.

Y se eliminarán, para los taxis:

▪️ La capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida.

▪️ El máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles.

▪️ La necesidad de escribano público para formalizar la operatoria. Hoy la transferencia de una licencia exige escribano público, constancia de radicación, y vinculación a BA Taxi.

▪️ La obligatoriedad de turnos fijos.

▪️ La obligatoriedad del uso de tarjetas físicas identificatorias; ahora podrán ser digitales.

▪️ La obligatoriedad del uso de camisa en conductores.

El proyecto de ley para la Simplificación del Sistema de Taxis que se enviará a la Legislatura incluirá:

▪️La eliminación de la obligatoriedad de constancia de adhesión a BA Taxi (que ya fue concesionada).

▪️Eliminación de las tasas de transferencia, costos de renovación y transferencias de licencias.

▪️Eliminación de tasas de renovación para conductores de taxis: altas, bajas y otras modificaciones.

También ahora se va a simplificar parte del trabajo cotidiano de los taxistas mediante pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso a viajes desde el celular.

La Ciudad da créditos para el recambio de la flota de taxis como parte del plan de Electromovilidad. El Banco Ciudad financia la compra de taxis eléctricos con un préstamo prendario que ofrece hasta $28 millones con un plazo de 48 meses. La tasa de interés es fija del 20% y cubre hasta el 70% del valor total del vehículo. Para acceder, los titulares deben contar con una licencia de taxi con al menos dos años de antigüedad y acreditar un año de inscripción como monotributistas o independientes.

Y durante el año pasado se redujo a cero el costo de 27 trámites y se aprobó el reglamento para realizar publicidad en los taxis (Resolución 126/SECT/25).