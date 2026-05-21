Es considerado el primer barrio porteño, tiene 40 mil habitantes y dos grandes avenidas.

En 1970 fue su fundación oficial, sin embargo, la historia de Montserrat se remonta al siglo XVI, cuando Juan de Garay arribó a lo que es hoy la Ciudad de Buenos Aires. Fue en la Plaza de Mayo que el español anunció a la tripulación que allí se asentarían.

De todas formas, no fue hasta 1755 que llevaría el nombre con la creación de la Hermandad de Nuestra Señora de Montserrat y la consecuente iglesia en la manzana que conecta con las calles Belgrano, Lima, Moreno y Salta. Fue Antonio Masella, un arquitecto italiano, el encargado de llevar adelante la obra. Finalmente, esta casa de Dios comenzó a ser frecuentado mayormente por familias asentadas en los alrededores, no tanto la clase pudiente que rezaba en Santo Domingo, San Francisco, San Ignacio, La Catedral y la Merced.

El primer barrio porteño fue Montserrat.

La historia de Montserrat: el primer barrio porteño

Montserrat es considerado el primer barrio porteño. Y es que, si bien su fundación oficial fue en 1972, nació en plena época colonial. Desde sus inicios se trató de un asentamiento obrero y esclavo, en este sentido, desde la página del Gobierno de la Ciudad relatan que "los alrededores de la Iglesia de Montserrat recibieron un mote muy popular, se los llamaba el barrio del mondongo, debido a que la zona había sido ocupada por los negros que habían sido arrastrados hasta esas tierras". Este apodo producto de que gran parte de su alimentación se basaba en la carne de mondongo.

Al respecto de la vida en la temprana Montserrat, cuentan: "Entre las muchas costumbres peculiares de la zona, tenía lugar un muy pintoresco espectáculo que pasó a formar parte de las tradiciones porteñas, los 8 de septiembre se realizaba la procesión de la Virgen Morena. Centenares de negros desfilaban detrás de la imagen venerada y se oían percusiones bien candomberas. Así fue como además de llamarlo barrio del mondongo, se lo nombraba como barrio del tambor".

Por otro lado, este barrio porteño es sede de Plaza de Mayo, el punto neurálgico de la ciudad. "Antiguamente eran dos plazas unidas (o divididas) por una recova que fue derrumbada por el primer intendente de los porteños, Torcuato de Alvear. Una plaza estaba junto al fuerte, la otra, junto al Cabildo", relatan desde el Gobierno de la Ciudad, quienes detallan que "en mayo de 1883 irrumpió en la plaza don Torcuato con 100 hombres que derribaron sin compasión la mole que marcaba el limite de las dos plazas construidas 80 años atrás, en 1803".

Hoy, así como lo fue en su pasado colonial, Montserrat es uno de los barrios obreros más importantes de la Capital Federal. Es escenario de la vida de millones que recorren las calles por día, tanto para ir a trabajar, disfrutar del tiempo de ocio, como para manifestarse y luchar por sus derechos.