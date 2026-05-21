En medio de la interna, renunció un funcionario que responde a Bullrich

Un hombre que responde a la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad. Se trata de Federico Angelini, quien dejó de ser subsecretario de Intervención Federal según confirmaron a El Destape fuentes del bullrichismo.

El santafesino fue titular del PRO cuando Bullrich pasó a ser candidata a presidenta de Juntos por el Cambio y junto a ella desembarcó en el Ministerio de Seguridad y, posteriormente, saltó a LLA.

Bullrich está en una situación delicada en LLA, ya que se despega de la figura de Manuel Adorni, acusado de presuntas irregularidades patrimoniales. Tras presionar al Jefe de Gabinete para que adelante su Declaración Jurada, cosa que no hizo, la ex ministra de seguridad presentó la suya.

Adorni es un hombre del riñón de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que tiene entre ceja y ceja a Bullrich. Es por eso que la hermana del presidente Javier Milei la vetó de las reuniones de la mesa política.

A su vez, Bullrich se mueve de manera ambigua. Da a entender que puede competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero hay quienes creen que su meta es ser o la próxima candidata a vicepresidenta o incluso, el relevo de Javier Milei, si se profundiza la caída de su imagen y el alejamiento de aliados políticos y el "círculo rojo".

Semanas atrás, cuando la ex ministra lideraba la rebeldía contra la defensa a Adorni, el oficialismo ensayó una foto entre la senadora por la Ciudad y la armadora porteña del partido de la hermana de Karina Milei, la legisladora Pilar Ramírez. Bullrich juega su juego y usó las redes sociales para enfrentarse con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Karina Milei y Bullrich transitan ese momento donde ambas se necesitan pero para afuera empieza a haber movimientos contrarios. El lunes se realizará Tedeum en la Catedral por el 25 de Mayo. Según confirmó este medio, la intención en el oficialismo es que la ex ministra no asista. Por el momento, la jefa de los senadores de LLA no confirmó si irá, ya que estará el Presidente con sus ministros.