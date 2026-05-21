Cómo es el tren trasandino que une Argentina con Chile a través de la Cordillera

El tren trasandino del norte argentino, conocido como Ramal C14 o Ferrocarril Huaytiquina, es una de las obras ferroviarias más impresionantes de Sudamérica. Inaugurado oficialmente en 1948, conecta la provincia de Salta con la ciudad chilena de Antofagasta mediante el paso internacional de Socompa, atravesando algunos de los paisajes más extremos de la Cordillera de los Andes.

El recorrido supera los 500 kilómetros del lado argentino y alcanza alturas superiores a los 4000 metros sobre el nivel del mar. A lo largo del trayecto, se sumerge en túneles, puentes, viaductos y zigzags emplazados en condiciones climáticas muy adversas. Entre sus puntos más emblemáticos aparece el Viaducto La Polvorilla, una gigantesca estructura de acero ubicada a más de 4200 metros de altura.

¿Cuál es la historia del tren trasandino, la obra histórica de ingeniería ferroviaria que une Argentina con Chile?

La construcción del ferrocarril comenzó en la década de 1920 y demandó más de 40 años de trabajos. El proyecto fue impulsado para crear una salida comercial hacia el océano Pacífico y facilitar el intercambio entre Argentina y Chile. El ingeniero estadounidense Richard Maury fue uno de los responsables principales del diseño del trazado ferroviario.

El ramal, emplazado prácticamente a mano, en zonas de altura extrema y con temperaturas bajo cero. Según registros oficiales, el tendido argentino cuenta con más de 570 kilómetros de vías, 21 túneles, 13 viaductos y decenas de puentes metálicos.

Originalmente, el proyecto contemplaba cruzar por el paso Huaytiquina, aunque finalmente la conexión internacional se realizó por Socompa debido a cuestiones técnicas y logísticas.

¿Cómo funciona el tren trasandino?

Aunque en la actualidad ya no funciona como servicio internacional de pasajeros regular, el Ramal C14 continúa siendo utilizado para el transporte de cargas entre Argentina y Chile. Formaciones del Belgrano Cargas todavía recorren parte del trayecto transportando minerales, sal y otros productos regionales.

Además, parte de su recorrido es utilizado por el famoso Tren a las Nubes, uno de los circuitos turísticos ferroviarios más reconocidos del país. Gracias a sus paisajes de montaña y a su importancia histórica, sigue siendo considerado una de las mayores hazañas de la ingeniería ferroviaria argentina.