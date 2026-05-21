Así es el lujoso departamento de Marcelo Tinelli en uno de los lugares más caros de Buenos Aires

Marcelo Tinelli unificó dos departamentos para crear una residencia de 530 metros cuadrados en Le Parc Alcorta. Fotos: Forbes

El exclusivo departamento de Marcelo Tinelli en Palermo Chico volvió a despertar interés por sus dimensiones, su diseño y la ubicación privilegiada dentro de una de las torres más lujosas de Buenos Aires. La propiedad combina confort, privacidad y amenities premium en un edificio elegido por empresarios, celebridades y figuras del espectáculo.

Cómo es el departamento de Marcelo Tinelli en Le Parc Alcorta

La residencia de Marcelo Tinelli se encuentra en la emblemática torre Le Parc Alcorta, ubicada sobre la Avenida Figueroa Alcorta entre Cavia y Salguero, en pleno corazón de Palermo Chico. Se trata de una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, rodeada por los Bosques de Palermo y con acceso a algunos de los desarrollos inmobiliarios más cotizados del país.

La propiedad tiene un valor estimado de seis millones de dólares y sobresale por sus dimensiones poco habituales dentro del mercado premium porteño. El conductor adquirió originalmente dos departamentos independientes y luego decidió unificarlos para crear una residencia de aproximadamente 530 metros cuadrados.

El resultado fue un espacio diseñado para equilibrar la vida familiar con la privacidad de cada integrante. La distribución divide distintos sectores para el conductor y para sus hijos, manteniendo ambientes amplios, cómodos y conectados visualmente gracias a grandes ventanales con vistas abiertas a la ciudad.

Los ambientes y detalles de lujo del hogar de Marcelo Tinelli

Uno de los aspectos más destacados del departamento de Marcelo Tinelli es la amplitud de cada ambiente. La propiedad cuenta con seis dormitorios y seis baños, además de diferentes espacios pensados para reuniones y momentos de descanso.

El ingreso se realiza mediante un palier privado y dos ascensores principales que aportan exclusividad y seguridad. A eso se suma una gran recepción apaisada, toilette y placard de recepción, características habituales en las residencias de lujo de mayor categoría.

Dentro de los sectores más llamativos aparece un bar privado que funciona como punto de encuentro familiar y social. Ese ambiente se convirtió en uno de los sellos distintivos de la propiedad, acompañando la estética sofisticada que predomina en toda la residencia.

El departamento también dispone de cinco dormitorios en suite, incluido uno principal con un amplio vestidor. Además, cuenta con cocina con comedor diario, doble dependencia de servicio, cinco cocheras y dos bauleras.

Los espacios fueron diseñados para maximizar la luminosidad natural y mantener una sensación constante de amplitud. Los enormes ventanales permiten disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y potencian el perfil moderno del inmueble.

La propiedad cuenta con seis dormitorios, amplios ventanales y un exclusivo bar privado. Foto: Forbes

Los amenities de Le Parc Alcorta, uno de los edificios más exclusivos de Buenos Aires

Además de las características internas de la propiedad, el edificio Le Parc Alcorta ofrece servicios y amenities de primer nivel que lo posicionan entre los desarrollos más prestigiosos del país.

El complejo cuenta con pileta cubierta y descubierta, gimnasio equipado, salón de usos múltiples, área de juegos para niños y seguridad privada las 24 horas. También dispone de jacuzzi y solárium en el último piso, espacios pensados para el relax y la vida social.

Según explicó el especialista en real estate de lujo Martín Pinus, la demanda en este tipo de propiedades continúa siendo muy alta. “Hoy hay lista de espera, sobre todo para departamentos de gran metraje. Es uno de los edificios más buscados y más caros de Buenos Aires”, aseguró.

Palermo Chico, la zona elegida por empresarios y celebridades

La ubicación de Le Parc Alcorta es otro de los factores que explican el valor de las propiedades dentro del complejo. El edificio está situado en Avenida Figueroa Alcorta 3535 y forma parte de Palermo Chico, uno de los barrios más exclusivos de la capital argentina.

El complejo está compuesto por dos torres residenciales, Alcorta y Cavia, que reúnen 126 departamentos distribuidos en 30 y 45 pisos respectivamente. CEOs de multinacionales, empresarios y celebridades forman parte del perfil habitual de residentes del lugar.

Con su combinación de lujo, privacidad y ubicación privilegiada, el departamento de Marcelo Tinelli se consolidó como una de las propiedades más impactantes del mercado inmobiliario premium de Buenos Aires.