Un 84% de los empresarios de supers y autoservicios mayoristas no ven una salida a la crisis

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) que elabora el Indec funciona como un termómetro del mundo empresarial sobre la marcha de la economía a nivel macro pero también una foto sectorial. Para los supermercados y autoservicios mayoristas, la situación no va bien. Un 32% de los encuestados por el organismo oficial respondió que durante abril su situación fue “mala”. Hacia adelante, para el período mayo–junio, una abrumadora mayoría del 67% cree que todo seguirá igual aunque un 17% respondió que la cosa se pondrá peor. En otras palabras, el 84% no ve una salida a la crisis actual.

El ICE se confecciona al cruzar tres preguntas: la situación comercial actual, la situación comercial futura y los niveles de stocks, clave para el negocio supermercados mayoristas. El resultado para el período analizado es un -4,4%. En el tema de los stocks, un 25,3% respondió que se encontraba por debajo de lo normal.

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Una pregunta clave del informe apunta a conocer la situación financiera de las empresas, en una época de alta morosidad en el pago de las deudas familiares que justamente se endeudan para comprar comida. Para el 28% de los encuestados, su respuesta fue “mala”. En el informe anterior, la misma pregunta–respuesta se había llevado un 24%. De un mes al otro la situación financiera de los comercios mayoristas empeoró. El otro conjunto de respuestas incluyó a un 8% que dijo que su situación financiera era “buena” y un 64% respondió “normal”.



En esta línea, el acceso al crédito, imposible. Para el 30% de los negocios mayoristas y autoservicios el acceso al crédito está complicado. Es la misma situación que hace un mes atrás.

Con una situación “mala” para la mayoría de los comercios mayoristas y problemas en el acceso al financiamiento, los precios no dejan de subir, a pesar de lo que señala el Indec. Durante abril, un 73% de los encuestados tuvo que aumentar el valor de sus productos y ninguno respondió que los disminuyó. De los mayoristas, el aumento luego se traslada a los minoristas, como una manera de captar –vía transferencia de recursos- los ingresos de los trabajadores y trabajadoras.

Los motivos de la crisis

¿Qué factores limitan su capacidad para aumentar la actividad comercial? Con esta pregunta, el Indec estructura una radiografía de los posibles motivos que explicarían los resultados negativos del sector.

Para el 57% de los consultados, la limitación viene por el lado de la demanda. Es decir, la falta de ingresos y recursos económicos de la población; sumado a un esquema de endeudamiento que se encuentra agotado ante la persistente suba de la morosidad. Hace tres meses, esta respuesta se llevaba un 52% de los encuestados. Es decir, se agudizó el problema de los ingresos de la población.

Para un 21%, el costo laboral sería uno de sus limitantes; otras respuestas incluyeron el acceso al crédito (1,3), el costo del financiamiento (6,7) y la competencia con el propio sector (5,3).

“¿Qué espera durante los próximos tres meses respecto a la situación comercial?”, es otra de las preguntas formuladas por el Indec. Para el 17,3% de los encuestados, empeorará. Un 64% respondió que seguirá igual.

La situación también pega en el empleo. Un 25% respondió que en los próximos tres meses su dotación de personal disminuirá. Despidos. Solamente el 1,3% respondió que aumentará.