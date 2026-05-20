El pedido de un intendente arrepentido que votó a Milei: "Ojalá los legisladores cordobeses estén a la altura"

El intendente de la localidad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita, Eduardo Martín, conversó en la tarde de este miércoles con el equipo de El Destape 1070 sobre la eliminación del subsidio a las zonas frías que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional. Aunque reconoció que él votó a Javier Milei, afirmó que hoy "si pudiera volver en el tiempo no lo votaría" y le imploró a los diputados nacionales por Córdoba que "estén a la altura" y rechacen el proyecto.

El jefe comunal criticó desde el principio de la entrevista la propuesta del oficialismo. Aseguró que "es un tema muy preocupante el cambio en las zonas frías", debido a las alteraciones climáticas durante el invierno, y que por esa razón la aplicación del proyecto afectará a todo el conjunto productivo de la provincia. "¿Qué hacemos con la industria hotelera, la gastronomía y todas las industrias que tenemos acá en el interior?", expresó Martín, a lo que agregó: "Sabemos que el turismo no está fuerte así que esas cosas hay que cuidarlas."

"Este es un gobierno que nos está castigando. Nos deja con menor coparticipación, nos saca medicamentos, nos saca atención a los viejos... No se puede seguir con esas políticas, el gobierno debería humanizarse un poco", sostuvo Martin, y apuntó directamente contra el propio Milei: "Creo que el Presidente debería manejarse de otra manera".

En esa línea, el intendente de Calamuchita admitió haber apoyado al jefe de Estado en el ballotage, pero señaló que hoy no lo volvería a hacer. "Voté a Milei, pero hoy revisaría mi voto, si pudiera volver el tiempo, no lo votaría", expresó.

El impacto de la crisis en los municipios del interior

El intendente de Calamuchita apuntó contra el ajuste en la coparticipación a las provincias. Afirmó que "todos los meses tenemos una sangría en la coparticipación" y eso dificulta la distribución de recursos en los territorios. "Entré a la gestión con 20 bolsones alimentarios y ahora estamos en los 300", advirtió Martin a El Destape 1070. Y sobre ese punto concluyó: "En el municipio estamos pagando sueldos de miseria".

En esa sintonía destacó el trabajo del gobernador cordobés Martín Llaryora. Afirmó que es un jefe provincial que "dialoga" y que "todo lo que le prometió a Santa Rosa de Calamuchita lo cumplió".

En eso volvió contra el proyecto de eliminación de las zonas frías. "No sabemos cómo se podría reglamentar el aumento por zona fría, entonces no sabemos de cuánto serán los aumentos", explicó, y continuó reclamándole a los diputados y senadores de su provincia: "Ojalá que los legisladores por Córdoba estén a la altura de las circunstancias"

Manteniéndose en la crítica y autocrítica con el Gobierno, Martin aseguró que "todos compramos el relato de este gobierno" y que su provincia "le dio un gran respaldo a Milei, como se le dio a Macri". Al final de la entrevista, concluyó al afirmar que el superávit fiscal que se propone desde el oficialismo "sólo es bueno con la gente adentro".