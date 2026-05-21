Verstappen afirma que cambios en el reglamento aumentan sus posibilidades de seguir en la F1

Max Verstappen de Red Bull antes del Gran Premio de Canadá

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen declaró el jueves que los cambios acordados en ‌el reglamento de motores ‌de Fórmula 1 para 2027 han aumentado las posibilidades de que continúe en la categoría, tras meses de incertidumbre sobre su futuro.

El neerlandés de 28 años, que a principios de esta temporada puso en duda su compromiso a largo plazo con la F1, dijo que el cambio ​previsto para abandonar ⁠la impopular proporción 50-50 entre potencia de combustión y ‌eléctrica apuntaba a que la categoría iba por ⁠el buen camino.

"Solo quiero un buen ⁠producto en la Fórmula 1, y eso sin duda mejorará el producto", declaró el piloto de Red Bull a periodistas ⁠antes del Gran Premio de Canadá de este ​fin de semana.

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No llegó a garantizar de ‌forma rotunda que estaría en ‌la parrilla el año que viene, pero su tono ⁠fue notablemente más optimista que en semanas anteriores.

"Siempre quise continuar, de todos modos, pero siempre quise ver un cambio. Y creo que el cambio que se avecina ahora ​es, sin ‌duda, muy positivo. O, al menos, casi una vuelta a la normalidad", destacó.

La Fórmula Uno, la FIA y los fabricantes de motores han acordado en principio pasar a una distribución 60-40 a favor ⁠del motor de combustión interna, aumentando el caudal de combustible y reduciendo la potencia eléctrica en la misma proporción.

Sin embargo, el cambio plantea importantes retos de ingeniería, ya que afecta al diseño del motor y al tamaño del depósito de combustible, y aún no se ha ratificado formalmente.

"Tenemos que esperar y ‌ver qué pasa; si se confirma del todo, sin duda hay que hacerlo", añadió Verstappen, quien ha subrayado en repetidas ocasiones que sus preocupaciones nunca se han centrado en su propia competitividad, sino en la calidad de las carreras.

También señaló ‌como una señal positiva las conversaciones mantenidas con la F1 y la FIA a principios de este año. "Es fantástico que tengan ‌una mentalidad abierta ⁠y escuchen a los pilotos, porque creo que hablamos en interés del deporte y solo ​queremos que sea un producto mejor".

Los entrenamientos para el Gran Premio de Canadá comienzan el viernes en el Circuito Gilles Villeneuve.

Con información de Reuters