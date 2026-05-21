Misterio en el cuarteto por la historia de un tema de Rodrigo: ¿era para La Mona o Marixa Balli?

Rodrigo Bueno es sinónimo de cuarteto y uno de los artistas que llevó la música popular de Córdoba a todo el país. Entre sus grandes éxitos, Lo mejor del amor se destaca como un clásico que marcó un antes y un después en su carrera. Este tema, que fue parte del disco homónimo grabado en 1996, no solo le dio gran popularidad al Potro, sino que también le permitió alejarse del estilo tropical para posicionarse como un verdadero cantante del género.

Lo curioso es que "Lo mejor del amor" no fue escrita originalmente para él. La letra, que ha sido motivo de disputa entre algunas parejas de Rodrigo, en realidad habría compuesta para que la interpretara Carlos Jiménez Rufino. La poesía surgió en una servilleta de un bar en Buenos Aires y el propio "Potro" se la hizo llegar al entorno de La Mona, a quien admiraba profundamente, aunque nunca supo si el Mandamás leyó la canción.

Los músicos y amigos del cantante le insistían para que la grabara. Darío Vilta fue uno de los que le dijo: "¿Por qué no la grabas vos?". Tras varios consejos, Rodrigo decidió finalmente registrar la canción y bautizar con ese nombre su disco.

En 2018, Ulises Bueno aportó su visión sobre el tema y su destinatario original. El Caño comentó en un móvil para el Diario de Mariana: "Rodrigo era un atorrante. A lo mejor para conquistar a tal persona le dijo 'mi amor esto te lo escribí para vos'. Van a aparecer 20 con la misma cartita".

Por su parte, en una entrevista para CMTV, el propio Rodrigo aclaró, algo molesto, que la canción no reflejaba una experiencia personal: "La canción habla en tercera persona, era de algo que veía desde el balcón de mi casa".

Las pruebas de Marixa Balli

Sin embargo, esta versión fue puesta en duda por Marixa Balli, ex pareja, quien aseguró que "Lo mejor del amor" fue compuesta específicamente para ella por Rodrigo. La polémica surgió cuando los músicos del cuartetero afirmaron que la canción no estaba dedicada a Marixa, sino que se basaba en la historia de una vecina que le contó una relación clandestina que vivía.

Rodrigo Bueno con Marixa Balli.

Cansada de las discusiones, Marixa presentó una prueba contundente: una servilleta firmada de puño y letra por Rodrigo donde le confiesa que pensó en su historia cuando compuso el tema. En la servilleta se lee: "Por todo lo que quiero, porque el sol no tiene amigos, porque con la luz de la vida un día nos conocimos. Porque fuimos tan solo por Avenida Libertador creíamos ser dos personajes... Fue lo mejor del amor. Rodrigo".

Además, para despejar dudas, Marixa mostró otro objeto que le dedicó Rodrigo: uno de los guantes que usó en sus míticos recitales en el Luna Park, con la inscripción "con todo mi amor para la querida Marixa".