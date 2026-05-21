Un sitio especializado en rastrear turbulencias publicó su primer informe anual sobre las rutas con más movimientos irregulares en el aire y la Argentina se quedó con cuatro de las primeras 10 posiciones. Quienes están acostumbrados a viajar en aviones ya han experimentado esta situación, pero para aquellos que lo hacen por primera vez puede resultar terrorífico.

Los momentos de mayor tensión entre los pasajeros son el despegue, el aterrizaje y las turbulencias. Si bien se trata de fenómenos habituales y previstos por la aviación comercial, un informe de Turbli ubicó al trayecto Mendoza - Santiago de Chile como la ruta donde se sienten los sacudones con mayor intensidad.

Para elaborar el listado, el sitio especializado se basó en el análisis de datos provenientes de 10.000 vuelos que conectan los 550 aeropuertos más importantes a nivel global. El trayecto argentino - chileno es de apenas 196 kilómetros, con una duración promedio de 60 minutos, pero que concentra condiciones atmosféricas especialmente complejas.

¿Por qué la ruta Mendoza - Santiago de Chile es la más turbulenta?

Las cifras del ránking no son cinrcunstanciales. En el informe se le asignó a este vuelo un índice de turbulencia de 24,68 sobre 100, el más alto registrado a nivel global. Esto se explica por la combinación de vientos intensos, las variaciones térmicas y los cambios bruscos de presión.

Además, la presencia de la Cordillera de los Andes genera estas corrientes de aire irregulares y movimiento verticales que suelen sentirse con fuerza dentro de la cabina. A esto también se suma la constante masas de aire frío y caliente, lo que potencia la inestabilidad. Todas estas características son conocidas por los pilotos y en cada uno de los vuelos aplican procedimientos específicos para garantizar la seguridad.

La percepción de peligro puede ser alta para los pasajeros, pero los equipos están preparados para operar en estas condiciones. Las turbulencias pueden ser incómodas, pero no representan una amenaza real para la integridad del vuelo.

¿Cuáles son los vuelos más turbulentos del mundo?

En en el ranking de las rutas más turbulentas se encuentran países de Sudamérica, Asia y Europa:

Mendoza (MDZ) - Santiago (SCL): 196 kilómetros - 22.983 de turbulencia.

Xining (XNN) - Yinchuan (INC): 433 kilómetros - 18.935 de turbulencia.

Chengdú (TFU) - Xining (XNN): 724 kilómetros - 18.758 de turbulencia.

Córdoba (COR) - Santiago (SCL): 660 kilómetros - 18.643 de turbulencia.

Santa Cruz (VVI) - Santiago (SCL): 1905 kilómetros - 18.33 de turbulencia.