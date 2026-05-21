Gratis para jubilados de la Ciudad: clases de gimnasia al aire libre por la mañana.

Los jubilados que vivan en la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder al programa "Plazas Activas". Se trata de una iniciativa del Gobierno de la Ciudad enfocada a la población de adultos mayores, quienes pueden practicar de manera gratuita diferentes actividades físicas en Plaza Boedo y Plaza Primero de Mayo.

Dentro de esta propuesta, las personas mayores cuentan con actividades específicas diseñadas para incentivar el movimiento, mejorar la calidad de vida, mientras comparten un espacio en comunidad. Las clases se realizan en plazas de la ciudad y ofrecen diferentes modalidades adaptadas a las necesidades y capacidades de los jubilados que se acerquen a ejercitarse.

Los jubilados pueden acceder a actividades gratis en parques de la ciudad.

Dónde hacer gimnasia gratis y cómo inscribirse

Una de las sedes donde se desarrollan estas actividades es la Plaza Boedo, ubicada en Carlos Calvo 3300. Ahí se brindan clases de actividad física los martes y jueves de 9 a 10 horas, mientras que los lunes y miércoles, en el mismo horario, se realizan entrenamientos funcionales orientados a trabajar fuerza, movilidad y coordinación.

Por su parte, la Plaza Primero de Mayo, situada en Adolfo Alsina 2200, también forma parte de las sedes del programa. En este espacio se llevan adelante circuitos saludables los martes y jueves de 9.30 a 10.30 horas, además de clases de gimnasia localizada los lunes y miércoles de 9 a 10 horas.

Quienes estén interesados en participar de las actividades pueden realizar la inscripción enviando un correo electrónico a inscripciones.dsydd@buenosaires.gob.ar. De esta manera, personas mayores que vivan en los alrededores de estas plazas pueden acercarse y realizar actividad física en comunidad y gratis.

Otras sedes donde realizar actividades gratis como jubilado

Plaza Boedo y Plaza Primero de Mayo no son las únicas sedes donde practicar actividades gratuitas como jubilado. Desde el área de Bienestar Ciudadano, el Gobierno de la Ciudad ofrece una amplia grilla de 25 plazas y parques porteños, que cuentan con talleres y clases de distintas especialidades, tanto deportivas como creativas.

Toda la información se encuentra disponible en la página del Gobierno de la Ciudad en la parte de personas mayores. Allí, jubilados y mayores de 60 años pueden acceder a todos los beneficios que el ejecutivo porteño tiene para ellos. De esta manera, en tiempos de crisis y ajuste sobre las jubilaciones, no es necesario gastar dinero para mantener el cuerpo y la mente activos.