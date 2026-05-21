Trenes Argentinos informó que la línea Sarmiento no prestará servicio durante el fin de semana largo. La medida afectará al servicio que llega hasta Moreno, funcionando solo desde Once hasta Merlo desde el sábado 23 al lunes 25 de mayo por obras programadas.

Las obras también afectarán al trayecto Moreno - Mercedes, por lo que miles de pasajeros de la zona oeste del conurbano bonaerense a reorganizar sus viajes previstos, ya sea para ir a trabajar como para salir de paseo por el fin de semana largo por el feriado de la Revolución de Mayo.

Según informó la empresa estatal, las obras se dan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional. Los nuevos trabajos que se realizarán en el ramal responden a los avances en la instalación de una nueva cabina de mando en la señalización ubicada en la estación Moreno.

Se realizarán trabajos de renovación de infraestructura y ajustes técnicos necesarios para el funcionamiento del servicio. Las autoridades ferroviarias sostuvieron que las obras son necesarias para mejorar la seguridad y optimizar la circulación de las formaciones.

Reducción en la frecuencia hasta Merlo

Por otro lado, la frecuencia entre Once y Merlo se reducirá a una formación cada 25 minutos, dado que varios trenes finalizarán su recorrido en Castelar. Mientras que el domingo y el lunes, la frecuencia programada será de una formación cada 19 minutos.

Durante los domingos son habituales las cancelaciones, por lo que no se descarta que la frecuencia pueda extenderse hasta 40 minutos. El resto del recorrido de la línea Sarmiento funcionará con normalidad. Por último, cabe recordar que en la estación Morón funciona un andén provisorio para el arribo de los trenes hacia Once, con acceso por la calles Sarmiento y Azcuénaga.

¿Cuánto sale el tren en el AMBA?

En el sistema ferroviario metropolitano (que incluye las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza), el boleto mínimo de tren con Tarjeta SUBE registrada pasó de $ 280 a $ 310. Para quienes no tengan el plástico nominalizado, la tarifa se elevó al doble, mientras que el boleto abonado en efectivo asciende a $ 1100 en cualquier tramo.

Desde el lunes 18 de mayo, los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur del AMBA aumentaron un 18%:

Boleto mínimo para los usuarios con tarjeta SUBE: $ 330.

Boleto segundo sección (entre 12 y 24 kilómetros): $ 429.

Boleto tercera sección (más de 12 kilómetros): $ 528.

El boleto en efectivo a través de las ventanillas subió a $ 1100.

Valor del boleto de tren en el AMBA con tarifa social: