Recrudeció la crisis en el sector neumáticos: SUTNA llama a un paro nacional

El fabricante de neumáticos Pirelli decidió suspender parte de su producción por la menor actividad en la industria automotriz y la caída de las ventas. Esta suspensión profundiza aún más la crisis que atraviesa el sector y coincidió con una nueva medida del sindicato, SUTNA, quien convocó a otro paro nacional para los próximos días.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) tomó esta decisión en la asamblea realizada el último lunes, al cumplirse tres meses del anuncio del cierre de la fábrica de FATE.

"PARO NACIONAL DEL GREMIO por los salarios y las condiciones laborales, por la apertura real de las paritarias, por un acuerdo concreto que proteja el poder adquisitivo, contra el ilegal lock out implementado por la fábrica FATE, por la reapertura de las actividades de la recapadora Ruiz con todos los trabajadores en sus puestos de trabajo", señaló un comunicado del sindicato liderado por Alejandro Crespo.

El texto también explica que la medida de fuerza, que aún no tiene fecha concreta, se toma "por el libre ingreso de la representación gremial a Pirelli y en reclamo a la patronal de Bridgestone de abrir una mesa real de negociación que solucione los múltiples reclamos planteados en esa fábrica".

El parate de Pirelli

El anuncio de un próximo paro nacional se da en el contexto de una suspensión de tareas que realizará Pirelli el próximo domingo 24 de mayo, por lo que ese día no operará ninguno de los tres turnos. Las tareas se reanudarán el martes, luego del feriado del lunes 25 de mayo.

La decisión se acordó junto con el SUTNA, por lo que igualmente se pagará el total de los salarios a la plantilla de 650 trabajadores, confirmaron desde el sindicato a El Destape.

La medida se tomó, especialmente, por el recorte de la producción en la terminal de Stellantis, en El Palomar, en lo que queda de mayo y junio, por la caída de las ventas internas de autos 0 kilómetro y las exportaciones a Brasil. Abril cerró con una contracción de 14% en los patentamientos y de 37,1% en la venta de vehículos al país vecino.

La planta de Stellantis, donde se fabrican los modelos Peugeot 208 y 2008, pasará de dos turnos a uno y abrirá una lista de retiros voluntarios para parte de sus 2.300 operarios.

Desde 2023, ya hubo 700 despidos en Pirelli. El caso refleja la actualidad de la industria nacional de cubiertas, que viene castigada. Hoy, la empresa fabrica, en promedio, entre 3.500 y 4.000 unidades por día, cuando en 2013 hacía 18.000 y en pandemia cerca de 9.000. El 75% de los neumáticos que se venden en el país vienen del exterior.