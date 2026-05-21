Dos goles de Ronaldo dan el título de la liga saudí a Al Nassr

Aficionados celebran la victoria del Al Nassr en la Liga Profesional Saudí.

Cristiano ​Ronaldo marcó el jueves dos goles que ayudaron al Al Nassr ‌a hacerse con ‌el título de la Liga Profesional Saudí tras imponerse 4-1 al Damac en la última jornada del torneo.

La victoria hizo que Al Nassr terminara el torneo con 86 puntos, dos por delante ​de Al ⁠Hilal, que venció 1-0 a Al ‌Fayha pero tuvo que conformarse con ⁠el segundo puesto.

El triunfo ⁠supone el primer título de liga del Al Nassr desde 2019 y la primera ⁠corona saudí para Ronaldo, que ​se incorporó al equipo a ‌finales de 2022.

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El Al ‌Nassr rompió el empate en el ⁠minuto 34, cuando Sadio Mané se elevó para rematar un tiro de esquina de João Félix y superó ​al portero ‌con un potente golpe de cabeza.

El equipo amplió su ventaja en el minuto 52, cuando Kingsley Coman se zafó de la defensa ⁠antes de lanzar un potente disparo con la izquierda desde fuera del área que se coló por la esquina inferior.

El Damac vio renacer sus esperanzas cuando Morlaye Sylla marcó un penal en el minuto 58, ‌pero cualquier atisbo de remontada se desvaneció rápidamente.

Ronaldo restableció la ventaja de dos goles cinco minutos más tarde, con un magnífico lanzamiento de falta que se coló ‌en la red para poner el 3-1.

El portugués sentenció el partido en el minuto ‌81. Aprovechó ⁠un balón suelto tras un centro que la defensa del Damac ​no logró despejar y envió un potente disparo al ángulo superior.

Con información de Reuters