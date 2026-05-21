Un famoso centro cultural da clases de teatro para jubilados a precio económico.

El Centro Cultural 25 de Mayo es uno de los espacios culturales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Además de shows, funciones y muestras de arte, ofrece talleres pensados para diferentes edades y niveles de experiencia. En este sentido, quienes tengan más de 60 años pueden acercarse y disfrutar de clases de teatro a un precio muy económico en comparación a otros espacios de la ciudad.

Enfocado en adultos mayores, sin importar el nivel de experiencia, este taller es dirigido por Rocío Alonso, Licenciada en dirección escénica de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). "Rocío trabaja desde hace varios años dando talleres de teatro para adultos, adultos mayores, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad. Se formó entre otras disciplinas en dramaturgia, canto y pedagogía teatral. Actualmente está cursando la licenciatura en psicología", completan el perfil de la profesora desde el CC 25 de Mayo.

El CC 25 de Mayo da clases de teatro para jubilados.

Cómo es el taller de teatro para jubilados en el CC 25 de Mayo

El taller de teatro para adultos mayores en el CC 25 de Mayo es una propuesta que invita a la experimentación y el juego, sin importar la edad. "El taller ofrece un espacio de experimentación y búsqueda sobre la actuación y la teatralidad", comentan desde el centro cultural.

Este taller es "un lugar de confianza de construcción colectiva, dónde se logren desplegar los recursos expresivos, asociativos y narrativos de cada participante. Mediante distintos juegos teatrales e improvisaciones se buscará que los alumnos desarrollen y amplíen su espontaneidad, imaginación y creatividad. Promoviendo la comunicación y socialización significativa de todo el grupo", explican.

En qué horarios funciona el taller y cuánto cuesta

El taller de teatro para adultos mayores del CC 25 de Mayo, dirigido por Rocío Alonso, funciona los viernes de 14 a 16 hs. Se trata un horario perfecto para quienes disfrutan de su jubilación y quieren mantenerse activos, en comunidad y de manera accesible. En este sentido, el taller tiene un valor de $24.000 según informan desde la página del centro cultural, un precio bastante económico en comparación a otros espacios de la ciudad donde practicar teatro.

El teatro es un arte maravilloso que no solo pone en movimiento el cuerpo, sino que vuelve ágil la mente y, sobre todo, construye comunidad. Es una actividad ideal para quienes buscan forjar amistades y expresar sus emociones en espacios seguros y guiados por un profesional.