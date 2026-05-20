¿Es feriado el viernes 22 de mayo 2026 en Argentina? Todo lo que se sabe

Calendario de 2026.

Mayo volverá a ofrecer una postal clásica del calendario argentino: escapadas improvisadas, rutas cargadas y consultas masivas sobre feriados. Después del descanso por el Día del Trabajador, el foco ahora está puesto en el viernes 22 de mayo de 2026, una fecha que generó dudas entre trabajadores y estudiantes por la cercanía con el feriado nacional del 25 de Mayo.

La respuesta es parcial: el viernes 22 no será feriado nacional en toda la Argentina, pero sí habrá asueto local en algunas localidades específicas. En esos distritos, el descanso se unirá al lunes 25 de mayo —Día de la Revolución de Mayo— y conformará un nuevo fin de semana XL de cuatro días.

Qué ciudades tendrán feriado el viernes 22 de mayo

El asueto alcanzará a dos localidades puntuales:

Chilecito, La Rioja.

Brandsen, provincia de Buenos Aires.

En ambos casos, la medida responde a celebraciones religiosas vinculadas a Santa Rita de Casia. En Chilecito se desarrollarán actividades litúrgicas en honor a la patrona de las causas imposibles, mientras que en Brandsen se celebrará el Día de Santa Rita de Cascia, figura patronal del distrito bonaerense.

La suspensión de actividades impactará en la administración pública. Para el sector privado, en cambio, la jornada será considerada no laborable y quedará sujeta a la decisión de cada empleador.

Fin de semana largo: quiénes podrán tener cuatro días de descanso

Quienes estén alcanzados por el asueto local podrán disfrutar de un descanso extendido:

Viernes 22 de mayo: feriado o asueto local.

feriado o asueto local. Sábado 23 y domingo 24: fin de semana habitual.

fin de semana habitual. Lunes 25 de mayo: feriado nacional inamovible por la Revolución de Mayo.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

El calendario oficial ya tiene definidas varias fechas clave para lo que resta del año, incluyendo feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos.

Calendario de mayo 2026.

Feriados inamovibles de 2026

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.

Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad de José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.

Día de la Raza. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Días no laborables con fines turísticos