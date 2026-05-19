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Insólito: Deportivo Riestra se hizo dos goles en contra en media hora por Copa Sudamericana

Insólito: Deportivo Riestra se hizo dos goles en contra en media hora ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana. 

19 de mayo, 2026 | 19.57

Deportivo Riestra pierde por 2 a 0 ante Montevideo City Torque en menos de media hora por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. Los dos goles que recibió el 'Malevo' fueron ambos en contra, tras errores insólitos de sus jugadores que le están dando parcialmente la victoria al equipo uruguayo; con este resultado, quedan terceros en su zona con apenas cuatro unidades, y si Gremio de Brasil suma en su encuentro ante Palestino quedarán eliminados del certamen.

El primer tanto vino tras un centro de Franco Pizzichillo desde el sector derecho que, a pesar de que fue a las manos del arquero Ignacio Arce, se le escapó de forma insólita e ingresó lentamente al arco. Justo antes de los 30 minutos del primer tiempo, el lateral charrúa volvió a sacar un envío a la salida de un córner y Yonatan Goitía se llevó puesta la pelota dentro del área chica, acción que derivó en el 2 a 0 de City Torque.

Video: los dos goles en contra de Deportivo Riestra en Copa Sudamericana

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