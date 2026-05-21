León XIV viajará a Uruguay en noviembre y hay expectativas por una posible visita a Argentina

La Iglesia Católica informó este jueves que el Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre. Aunque todavía no está confirmado qué días ni qué itinerario seguirá, se sabe que llegará a Montevideo y que tiene pensado recorrer otros puntos del interior del país. Desde el Vaticano aseguraron que confirmarán el recorrido "en los próximos días" y hay rumores de que podría sumar a Argentina y Perú en una posible gira por Sudamérica.

Tras asumir el papado en mayo de 2025 por la muerte del Papa Francisco, el flamante León XIV adelantó cuáles serían alguna de sus viajes apostólicos por el mundo. Sudamérica, región que lo influenció en su formación por su experiencia como obispo en Perú, fue una de sus primeras promesas de viaje al afirmar que se trata de "un compromiso pendiente" de su antecesor. Dentro de la danza de países que formarían parte de su visita estuvieron Uruguay y Argentina, además de Perú.

La noticia de su primer viaje oficial a la región la confirmó el intendente del departamento uruguayo de Florida, Carlos Enciso. El jefe comunal afirmó además que su departamento formaría parte del recorrido del Sumo Pontífice en el país.

"Estamos en condiciones de informar una gran noticia según nuestras fuentes vaticanas. En el marco de su visita a Uruguay, en la primera quincena de noviembre, estaría prevista la presencia de León XIV en el Santuario de la Virgen de los 33”, escribió el jerarca comunal en su cuenta de X, lo que definió como "un acontecimiento es de gran importancia no solo para los católicos, sino para todos los habitantes del departamento."

León XIV y su posible visita a Argentina: "Es un pendiente que quedó de Francisco"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aseguró en una entrevista de este miércoles a Radio Rivadavia que la confirmación de la visita a Uruguay "abre la puerta para que aumente la esperanza sobre la chance de su visita a la Argentina". Mencionó la posibilidad de una gira regional porque fue un viaje "que le quedó pendiente al Papa Francisco" y destacó que León XIV, al asumir al frente de la Iglesia, se comprometió a completarlos. Sin embargo, destacó que desde la Iglesia argentina "no hay ninguna confirmación" todavía pero que esperan que, en cuánto la haya, serán avisados "como corresponde".

"Ayer o antes de ayer confirmaron un viaje que va a hacer en septiembre a Francia, país que quedó pendiente del papado de Francisco, lo mismo que pasó con España que va a visitar ahora", destacó Cuerva.

"Obviamente hay que esperar los tiempos diplomáticos y esperar las confirmaciones de la secretaría de Estado al respecto. Si se llegase a efectivizar la visita del Papa, la van a avisar más adelante", afirmó Cuerva, y concluyó: "Hay que entender que es el sucesor de Pedro y que él intentará acercarse a los lugares más paradigmáticos".