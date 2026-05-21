Darán un concierto gratuito de la Orquesta Filarmónica del Colón para vecinos de un barrio porteño.

Este viernes 22 de mayo la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón brindará un show gratuito para los vecinos de la ciudad. En el marco del ciclo "El Colón en tu barrio", los músicos interpretarán obras decimonónicas y de las primeras décadas del siglo XX en el Teatro 25 de Mayo del barrio Villa Urquiza.

De esta manera, los vecinos del barrio porteño y todos los que se acerquen podrán disfrutar de un concierto con músicos y un repertorio de primer nivel, en uno de los teatros más lindos de la Ciudad de Buenos Aires. El evento tomará lugar el viernes 22 de mayo a las 20:00 horas, en Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza.

El Teatro 25 de Mayo recibirá a la Orquesta Filarmónica del Colón.

En lo que respecta a las entradas, son gratuitas y pueden ser reservadas desde el 19 de mayo a través de Entradas BA. Para hacerlo el único requisito es contar con una cuenta en el mencionado sitio web del Gobierno de la Ciudad, la cual es muy fácil de tramitar de manera online. Las entradas estarán habilitadas hasta agotar la capacidad de la sala.

Cómo estará conformado el repertorio

El repertorio que la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón tocará este viernes 22 de mayo en el Teatro 25 de Mayo estará conformado por obras decimonónicas y de la década del '30. Los músicos bajo la dirección del maestro Tito Ceccherini, tocarán piezas de Ottorino Respighi y Felix Mendelsshon.

Sobre la Filarmónica del Colón, desde la página del Gobierno de la Ciudad comentan: "La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires obtuvo dos Premios Konex de Platino como la mejor orquesta argentina de las dos últimas décadas, en 1999 y en 2009".

Como si aquel reconocimiento fuera poco, "en 2017 la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina la distinguió con el Premio 'Mejor Orquesta Sinfónica Argentina' de 2016, galardón que también obtuvo en 2014 y 2012". Mientras que, "en el año 2019 recibió el Diploma al Mérito de la Fundación Konex en la categoría orquesta argentina".

La serie de conciertos de la Orquesta Filarmónica del Colón se dan en el marco de sus ochenta años. De esta manera, presenta una temporada que celebra su trayectoria y la comparte con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, en una larga grilla de conciertos gratuitos que se pueden conocer a través de las redes sociales oficiales y la agenda cultural disponible en el sitio web del área de cultura de la ciudad.