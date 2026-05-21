Como la casa de Hagrid en Harry Potter: así son las casas semienterradas en el bosque que son furor

Las casas Hobbit ya no son exclusivas de Frodo Bolsón y la saga de El Señor de los Anillos. La empresa estadounidense Wonderful Structures, con sede en Florida, convirtió ese diseño fantástico en una realidad arquitectónica: las Oasis Bio-Homes, viviendas prefabricadas, semienterradas y autosuficientes que se mimetizan con el paisaje como si fueran parte de la naturaleza.

Uno de sus proyectos más impactantes se encuentra en Idaho, Estados Unidos: una cabaña cubierta de hierba, con aberturas redondas y una estructura que parece extraída de La Comarca. Las imágenes, publicadas en el sitio web de la empresa, dejan sin aliento a cualquier fanático de la obra de J.R.R. Tolkien.

Tecnología aeroespacial con alma de hobbit

Las Oasis Bio-Homes están construidas con un armazón de FRP (polímero reforzado con fibra), un material más fuerte que el acero, pero más ligero y resistente a los elementos. Cada unidad incorpora:

Energías renovables (paneles solares, sistemas de aerotermia).

Recolección de agua de lluvia.

Ventilación natural y aislamiento avanzado.

Diseño biofílico: las casas están parcialmente enterradas para aprovechar las propiedades autorreguladoras de la tierra.



La empresa las describe como “la nueva generación de arquitectura modular biofílica, que combina materiales de calidad aeroespacial con un diseño orgánico y una autosuficiencia medioambiental total”.

Montaje rápido y tamaños variables

Wonderful Structures promete un tiempo de instalación de apenas tres días. Las viviendas son completamente modulares y se adaptan a distintos gustos decorativos, desde minimalistas hasta sofisticados.

Hay tres tamaños disponibles:

Oasis Uno : 95,45 m²

Oasis Dos : 139,53 m²

Oasis Tres: 164,34 m²



Un hogar en armonía con el planeta

La empresa ya instaló este tipo de viviendas en 25 países, desde las llanuras floridas de Noruega hasta las selvas de México, desde los paisajes áridos de Argentina hasta los territorios nevados de Norteamérica.

“La arquitectura debe respirar, crecer y sanar con el planeta”, afirman desde Wonderful Structures. El hecho de enterrar parcialmente las construcciones no solo las integra al paisaje, sino que también les otorga una alta autosuficiencia energética.

Otras propuestas de la compañía

Además de las casas Hobbit, Wonderful Structures desarrolló: