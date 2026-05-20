En Cannes, Almodóvar dice que los artistas deben alzar la voz contra "monstruos" como Trump

El director de cine español Pedro Almodóvar instó el miércoles a los artistas a alzar la voz sobre las crisis a las que se enfrenta la sociedad, calificando esta actitud de deber moral frente a "monstruos" como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Los creadores deben alzar la voz", dijo Almodóvar en el Festival de Cine de Cannes tras el estreno de su tragicomedia "Amarga Navidad".
"El silencio y el miedo son síntomas de que las cosas van mal. Son una señal de que la democracia se está desmoronando", destacó el ganador de un Oscar. "Como europeos estamos obligados a ser una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, (el primer ministro de Israel Benjamin) Netanyahu, o el ruso (Vladimir Putin)".
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"Estamos obligados porque aquí sí obedecemos las leyes internacionales, en Europa sí hay leyes, entonces Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras", agregó.
La última película del director está protagonizada por el argentino Leonardo Sbaraglia en el papel de Raúl, un cineasta que empieza a tomar prestados detalles de las personas de su vida para escribir su nuevo guión.
La historia se inspira profundamente en la propia trayectoria creativa de Almodóvar como director, explicó a periodistas.
Almodóvar, que compite por la Palma de Oro del festival por sexta vez, dijo que echaría de menos venir a Cannes cuando llegue el día en que deje de hacer películas.
"Pero, por ahora, creo que voy a hacer una película más", remarcó.
Con información de Reuters