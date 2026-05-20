En Cannes, Almodóvar dice que los artistas deben alzar la voz contra "monstruos" como Trump

79º Festival de Cine de Cannes - Sesión fotográfica para la película "Amarga Navidad" en competición

El director de cine español Pedro Almodóvar instó el miércoles a ‌los artistas a ‌alzar la voz sobre las crisis a las que se enfrenta la sociedad, calificando esta actitud de deber moral frente a "monstruos" como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Los creadores deben alzar ​la voz", ⁠dijo Almodóvar en el Festival de Cine ‌de Cannes tras el estreno ⁠de su tragicomedia "Amarga Navidad".

"El ⁠silencio y el miedo son síntomas de que las cosas van mal. Son una ⁠señal de que la democracia se ​está desmoronando", destacó el ‌ganador de un Oscar. "Como ‌europeos estamos obligados a ser una especie ⁠de escudo contra estos monstruos como Trump, (el primer ministro de Israel Benjamin) Netanyahu, o el ruso (Vladimir Putin)".

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"Estamos obligados ​porque ‌aquí sí obedecemos las leyes internacionales, en Europa sí hay leyes, entonces Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios ⁠y sus locuras", agregó.

La última película del director está protagonizada por el argentino Leonardo Sbaraglia en el papel de Raúl, un cineasta que empieza a tomar prestados detalles de las personas de su vida ‌para escribir su nuevo guión.

La historia se inspira profundamente en la propia trayectoria creativa de Almodóvar como director, explicó a periodistas.

Almodóvar, que compite por la Palma de ‌Oro del festival por sexta vez, dijo que echaría de menos venir a Cannes cuando ‌llegue el ⁠día en que deje de hacer películas.

"Pero, por ahora, creo ​que voy a hacer una película más", remarcó.

Con información de Reuters