Entradas para Tan Biónica en Mar del Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca

Tan Biónica llega a Mar del Plata.

Luego de arrasar en sus tres presentaciones en el Estadio Vélez el pasado mes de marzo, con localidades agotadas; Tan Bionica continúa con exitosa gira y en el marco de este tour la banda regresa a la ciudad de Mar del Plata. El 2026 arrancó con tres noches únicas donde se revivieron los clásicos de toda su carrera y las nuevas canciones de El Regreso que sonaron por primera vez en vivo.

Tras una década sin publicar material nuevo, El Regreso marcó el comienzo de una nueva etapa para la banda. El álbum incluye diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de lujo junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. El disco se posicionó en el noveno puesto del ranking “top álbum debut global” de Spotify y sus 10 canciones entraron en el top 50 de Argentina. Con un sonido renovado pero fiel a la identidad de la banda, este disco no solo simboliza un regreso discográfico, sino también la reunión del grupo y la reconstrucción de un espacio que ellos mismos ayudaron a definir dentro del pop rock argentino.

Cuándo toca Tan Biónica en Mar del Plata 2026

Tan Biónica toca en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata el próximo 21 de noviembre.

Por dónde se venden las entradas para Tan Biónica en Mar del Plata

Las entradas se ponen a la venta desde el jueves 21 de mayo a las 12 horas a través de sistema Articket .

a través de sistema . Con tarjetas del Banco Provincia hay 4 cuotas sin interés.

Historia y presente de Tan Biónica

Tan Bionica es una de las bandas más emblemáticas del pop-rock argentino de las últimas dos décadas. Formada en Buenos Aires por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane, se convirtió en un fenómeno musical y cultural que marcó a varias generaciones. Con una propuesta que fusiona pop, rock y electrónica, el grupo conectó rápidamente con el público. Entre 2010 y 2015 alcanzaron el éxito con sus discos más icónicos Obsesionario (2010) y Destinología (2013), que incluyeron himnos como La melodía de Dios, Ciudad mágica, Ella y Obsesionario en La Mayor.

Tras un impasse que comenzó en 2016, la banda regresó en 2023 con la gira “La Última Noche Mágica”, que agotó en tiempo récord cinco fechas en estadios (Vélez, Estadio Único de La Plata y River Plate) y los llevó a recorrer Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y España, convocando a más de 500.000 personas en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Tan Bionica acumuló tres Discos de Oro y tres de Platino otorgados por CAPIF por Obsesionario, Destinología y Hola mundo. También fue nominada a los Grammys Latinos de 2013 en la categoría Mejor álbum pop/Rock por Destinología. Y en 2025 ganó dos Premios Gardel: Mejor Álbum en Vivo por La Última Noche Mágica–Estadio River Plate y Mejor Canción Pop Rock por Arruinarse, junto a Airbag.