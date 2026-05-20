Mercedes destruyó la ilusión de Kimi Antonelli de correr junto a Max Verstappen

Antonelli quiere correr con Verstappen en resistencia.

La Fórmula 1 se encuentra en una situación complicada en el inicio de la nueva era, ya que el cambio de la normativa no ha caído bien entre los aficionados y los pilotos, incluso con la latente posibilidad de que Max Verstappen abandone la competencia. Este fin de semana, el neerlandés corrió en las 24 Horas de Nürburgring y estuvo a punto de hacerse con la victoria, de no ser por una falla mecánica que obligó a su equipo a abandonar cuando solo quedaban tres horas.

En relación con esto, Andrea Kimi Antonelli ya había manifestado su deseo de correr al lado del neerlandés en las carreras de resistencia, aunque eso no implicaba que piense dejar de lado la F1, donde lidera el campeonato con Mercedes. Sin embargo, la marca alemana ha roto la ilusión del joven piloto de la mano de Bradley Lord, el subdirector del equipo que ha descartado que vayan a permitirle sumarse a dicho certamen.

“No, no está autorizado a correr en Nürburgring”, recalcó el representante de Mercedes en declaraciones rescatadas por Soy Motor, en las que reveló que no se le dará la habilitación para correr en la NLS. “Hace poco hablamos de esto. Creo que estaba bromeando o algo así, pero Mercedes le denegó el permiso para obtener el DMSB Nordschleife Permit este año”, agregó Lord ante la consulta de la prensa. Pero la cosa no quedó ahí, ya que parece ser que el equipo de Brackley no solo se niega a darle el permiso para esta temporada, sino que no lo obtendría por varios años, según lo que dio a entender el subdirector de las “Flechas Plateadas”. “Quizá, cuando tenga cuatro títulos mundiales y algo más de experiencia, le permitiremos correr”, añadió en una clara referencia a Verstappen, quien estuvo a punto de conseguir su quinto título en la F1 el año pasado.

“Por ahora es muy joven para hacerlo”, culminó Lord. De esta manera, queda claro que Mercedes no tiene intenciones de dejar que Antonelli se concentre en otra cosa que no sea la F1. Cabe mencionar que esto viene de la mano con los planes de Toto Wolff, quien busca disminuir la presión mediática en el italiano para que no sufra un colapso cuando tenga una carrera complicada que podría hacerlo ingresar en un espiral.

Antonelli lleva tres victorias en la temporada.

Posiciones de la F1 el GP de Miami