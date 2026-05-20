La semana comenzó con bajas temperaturas tras el ingreso de un frente polar y ventoso que en las próximas horas impactará sobre el centro del territorio. De esta manera, seguirán las mínimas bajas habituales de esta época del año, pero el ambiente pasará a estar más húmedo.

Tras unos días marcados por la estabilidad y la ausencia de lluvias, el país afrontará otro cambio en la rotación del viento del sector sur. Según informó el sitio especializado Meteored, este martes fue una de las jornadas más frías con mínimas de seis grados y máximas de 19.

La nueva masa de aire frío se instalará en el centro del país este miércoles y continuará el jueves, donde las mínimas también seguirán entre cinco y seis grados, pero con máximas cercanas a los 13, dado el ingreso de un viento proveniente de la Patagonia.

Pronóstico del tiempo hoy: se viene el día más frío de la semana

Si bien estas 48 horas el tiempo será más húmedo, no se esperan precipitaciones. Aunque el cielo permanecerá nublado sobre el Mar Argentino y el Atlántico.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una de las zonas más afectadas por el frío polar será Tierra del Fuego, caracterizada por las bajas temperaturas.

La presencia de precipitaciones podría acumular los 15 milímetros. A su vez, la costa patagónica presentará una baja en la térmica, con probabilidad de heladas durante las mañana.

Este frente frío seguirá hasta el mediodía del jueves, pero con el correr de las horas la rotación del viento hacia el este aumentará las temperaturas dado paso a un fin de semana de estabilidad.

¿Cómo estará el clima el fin de semana largo?

El frío seguirá en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con mínimas de nueve grados y máximas de 15 durante el sábado. El día empezará con un cielo nublado y vientos del sur que se intensificarán a medida que avancen las horas.

Para el domingo se esperan mínimas de 11 grados y máximas de 16, y no se prevén precipitaciones en ninguno de los dos casos.

Medidas de prevención en caso de ola polar

El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) recomienda a quienes vivan en zona tener en cuenta las siguientes medidas de prevención: