John Travolta no tiene claro si volverá a dirigir tras su debut en Cannes

79º Festival de Cine de Cannes - Sesión fotográfica para la película "Propeller One-Way Night Coach", presentada como parte del estreno en Cannes.

Tras su debut como director en el Festival de Cine de ‌Cannes la semana pasada, ‌John Travolta declaró a Reuters que no se imagina volviendo a ponerse detrás de la cámara a menos que sienta una profunda pasión por el tema que vaya a tratar.

"Cuando la gente me pregunta '¿volverías a dirigir?', tengo que sentir ​pasión porque es ⁠algo que te absorbe por completo, así ‌que tienes que amarlo mucho", dijo ⁠la leyenda del cine, admitiendo ⁠que rodar "Propeller One-Way Night Coach" fue en ocasiones abrumador.

Sin embargo, debido a su carácter profundamente personal —sobre un ⁠joven aficionado a la aviación que emprende ​un fatídico vuelo a Los ‌Ángeles en la edad de ‌oro de la aviación, en los años ⁠50 y 60—, pudo sobrellevarlo, afirmó.

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"Me sentía abrumado por las cosas que amo, mi familia y mis amigos", declaró Travolta en el festival.

Travolta ​contó con ‌varios de sus familiares en el reparto, incluida su hija, Ella Bleu Travolta, quien afirmó que ver a sus cercanos trabajar en el plató "fue como asistir a ⁠una clase magistral".

Travolta produjo, financió, dirigió, narró y escribió la película basada en un libro que publicó hace unas tres décadas.

La estrella de éxitos como "Pulp Fiction" y "Grease" recibió por sorpresa el premio honorífico Palma de Oro el viernes, antes del estreno, y se ‌emocionó visiblemente al aceptar el galardón, que, según dijo, era más importante para él que un Óscar.

"Propeller", que se proyectó fuera de la sección oficial, se estrenará en Apple TV el 29 de ‌mayo.

Los críticos elogiaron la película, de una hora de duración, calificándola de entrañable, aunque un poco extraña, ‌y el crítico ⁠de The Guardian la describió como "un cuento para dormir del tamaño de ​una novela corta, bastante encantadoramente peculiar y distintivamente extraño".

Con información de Reuters