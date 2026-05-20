Entradas para Babasónicos en Noches Capitales 2026: precios y fecha de cuándo toca en La Plata

Babasónicos llega a Noches Capitales 2026. (Crédito de foto: Gonna Go!)

El Hipódromo de La Plata se prepara para vibrar con la mejor música nacional. Tras un deslumbrante ciclo en 2025, el célebre festival Noches Capitales confirmó su regreso para este año 2026 con una grilla imponente de artistas icónicos. Este prestigioso evento cultural se consolida firmemente como el gran punto de encuentro para los amantes de la música en vivo, con propuestas escénicas novedosas y sorpresas de gran calibre como Diego Torres, y ahora se suman los Babasónicos.

Entradas y fecha para ver a Babasónicos en La Plata

La agenda 2026 genera altas expectativas en el público de La Plata. El primer gran anuncio fue el esperado regreso de Diego Torres para el 19 de septiembre. Sin embargo, la gran revolución llegó con la confirmación de Babasónicos, la banda más escuchada de la radiofonía argentina, que se presentará el próximo sábado 14 de noviembre. La agrupación desplegará allí un espectáculo único e imponente, basado en los sonidos de su aclamado material de estudio más reciente titulado Cuerpos, Vol. 1.

Para quienes quieren asistir a este ritual histórico, las entradas generales ya están disponibles a través de la plataforma Livepass. La venta se habilitó con todos los medios de pago disponibles y, además, los usuarios del Banco Provincia pueden aprovechar un beneficio exclusivo de financiación de cuatro cuotas sin interés para adquirir sus pases.

Babasónicos en el Hipódromo de La Plata. (Crédito de foto: Gonna Go!)

El recorrido de Babasónicos en el rock

Babasónicos es una de las formaciones musicales más influyentes del rock en español. Nacidos en los sótanos que gestaron el Nuevo Rock Argentino de la mítica década de los noventa, el grupo sostuvo una trayectoria ascendente indomable. Con más de tres décadas de camino, trece álbumes oficiales y una vigencia longeva, la prestigiosa revista Billboard los posiciona en los primeros puestos de vanguardia de las mejores bandas hispanohablantes de todos los tiempos.

La genialidad de la banda radica en su destreza para desestabilizar el rock desde su propio núcleo, logrando que líricas incorrectas y provocadoras se transformen en hits masivos coreados por multitudes en estadios de toda América Latina. Hoy, además de liderar el rock nacional, figuran entre los diez artistas más escuchados por los jóvenes, demostrando su tremenda capacidad única de renovación generacional.

Su reciente reinvención incluye interesantes colaboraciones electrónicas como el remix de "Tiempo Off" por el hábil DJ holandés Colyn, expandiendo su gran búsqueda musical constante. El próximo 14 de noviembre en La Plata, Babasónicos demostrará una vez más por qué sigue en la cima absoluta de la escena latinoamericana.