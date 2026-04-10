Entradas para Babasónicos en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de cuándo tocan

Babasónicos presenta su nuevo disco y abre una nueva etapa musical

El regreso de Babasónicos a los escenarios genera expectativa tras la presentación de su nuevo material discográfico. Con shows confirmados en uno de los recintos más convocantes de la ciudad, crece el interés por conocer el precio de las entradas, las fechas y todos los detalles del esperado recital en 2026.

Babasónicos presenta Cuerpos: el nuevo disco que marca una etapa

La banda Babasónicos inició una nueva etapa artística con el lanzamiento de Cuerpos, un álbum compuesto por nueve canciones que se alejan de las estructuras tradicionales. La propuesta se caracteriza por una búsqueda estética diferente, donde la experimentación sonora y poética ocupa un lugar central.

Este trabajo propone una escucha más atenta, con composiciones que se construyen y se desarman al mismo tiempo, en un contexto musical donde predominan las fórmulas repetidas. Según definiciones vinculadas al lanzamiento, el disco se presenta como una obra que desafía los géneros y apuesta por una identidad más libre.

El debut de este material se da en el marco de una serie de presentaciones en vivo que acompañan el lanzamiento. Antes de su llegada al Movistar Arena, la banda ya generó repercusión con recitales en otros escenarios, consolidando el interés del público por esta nueva etapa.

Cuándo toca Babasónicos en el Movistar Arena 2026

Los shows de Babasónicos en el Movistar Arena ya tienen fechas confirmadas y forman parte de la gira de presentación de Cuerpos. La banda se presentará los días 25 y 26 de junio a las 21 horas.

El primer recital, previsto para el 25 de junio, ya se encuentra agotado, lo que refleja la alta demanda generada por el regreso del grupo a este tipo de escenarios. En cambio, aún quedan localidades disponibles para la segunda fecha, el 26 de junio, que se posiciona como la última oportunidad para ver a la banda en este formato.

Fechas confirmadas en el Movistar Arena con alta demanda de entradas

El Movistar Arena se consolida así como uno de los espacios elegidos para espectáculos de gran convocatoria, con una propuesta técnica y de producción que acompaña este tipo de presentaciones musicales.

Entradas para Babasónicos: precios y dónde comprar

Las entradas para ver a Babasónicos en el Movistar Arena tienen un valor desde $55.000 para la función del 26 de junio, actualmente disponible. La venta se realiza de manera online a través del sitio oficial del estadio, lo que permite acceder a las localidades de forma anticipada.

La alta demanda, evidenciada en el agotamiento de la primera fecha, sugiere un ritmo de ventas sostenido para la segunda presentación. Esto responde tanto a la trayectoria de la banda como al interés generado por su nuevo material.

El espectáculo promete un recorrido por las canciones de Cuerpos, junto con clásicos que forman parte del repertorio consolidado del grupo. De esta manera, el show combina novedad y trayectoria, en una puesta que apunta a reforzar la identidad artística de la banda.

Con fechas confirmadas, entradas disponibles y un nuevo disco que marca un cambio de rumbo, Babasónicos vuelve a posicionarse como uno de los nombres más relevantes de la escena musical argentina en 2026.