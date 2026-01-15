Parece Córdoba, pero queda en Buenos Aires: el paraíso ideal para una escapada de verano económica.

Existe un destino en Buenos Aires que es muy parecido a Córdoba y que es ideal para una escapada de verano. Si te gustan las sierras, los arroyos, las caminatas y los paisajes montañosos, este lugar es para vos.

Se trata de Sierra de la Ventana, ubicada aproximadamente a 560 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es conocida por sus cerros, arroyos y senderos que parecen sacados de un paisaje típico cordobés, aunque estés en la provincia de Buenos Aires.

"Esto es Sierra de la Ventana, Provincia de Buenos Aires. Piletones, camiantas, sierras y paisajes increíbles. Y todo esto a minutos de nuestras cabañas en Vía Pringles", relata la cuenta de Instagram del hospedaje Vía Pringles, que cuenta con 8 cabañas para hospedarse en Villa Ventana, todas rodeadas de árboles.

Sierra de la Ventana está ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tornquist. Forma parte de una comarca serrana que incluye localidades como Villa Ventana, San Andrés de la Sierra y Saldungaray.

Qué hacer en Sierra de la Ventana

Un lugar imperdible en Sierra de la Ventana es el Parque Provincial Ernesto Tornquist, a pocos kilómetros de Villa Ventana. Este parque protege un ecosistema único en la llanura pampeana y tiene diferentes senderos para recorrer, desde caminatas suaves hasta subidas más exigentes, todos con vistas espectaculares a los arroyos, rocas y valles.

Cerro Ventana también es otro de sus atractivos. En la cima, tiene un hueco natural que le da nombre a toda la región, por lo que es ideal para subir y disfrutar de una vista a todo el paisaje.

También está el Cerro Tres Picos, con 1.239 metros sobre el nivel del mar, que es el punto más alto de la provincia de Buenos Aires. Es ideal para los fanáticos del trekking y se puede acampar en el medio de la naturaleza.

Además de las caminatas, también se pueden hacer cabalgatas, paseos 4×4 y disfrutar de los balnearios naturales en arroyos serranos, ideales para refrescarse en los días de calor.

Cómo llegar a Sierra de la Ventana desde la Ciudad de Buenos Aires

La forma más cómoda de llegar es en auto. Desde la Ciudad de Buenos Aires son aproximadamente 560 kilómetros, un equivalente a 6 o 7 horas.

El recorrido principal se hace por la autopista Buenos Aires - La Plata. Luego se debe tomar la Ruta 3 hasta la zona de Tornquist y finalmente la Ruta Provincial 85 hacia Villa Ventana. Es un camino es bastante directo y sencillo de hacer.