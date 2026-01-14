Verano 2026: cinco parques acuáticos cerca de Buenos Aires, bonitos y baratos

Con alternativas que varían en precios, instalaciones y tipo de requisitos de ingresos, los visitantes podrán encontrar en cada opción refugios para hacer frente a las altas temperaturas.

La segunda quincena de enero 2026 brindará una nueva oportunidad para disfrutar de los parques acuáticos más sorprendentes y cercanos a la Ciudad de Buenos Aires.

Cinco parques acuáticos cerca de Buenos Aires

1) Open Park Land en San Justo

Open Park cuenta con cuatro piletas de agua y toboganes acuáticos como su principal atractivo. A ello se suman canchas de beach vóley, fútbol, fútbol-tenis y fútbol playero, clases de aquagym, guardarropas, un buffet, una heladería, parrillas, sombrillas para alquilar y recreación para grandes y chicos.

Dirección: Rincón 3170 entre Mendoza y Avenida Villegas

Día y horario: todos los días entre las 10 y las 20 hrs.

Instagram: @openparkland

Precios Open Park Land

Lunes a sábados

De 6 a 12 años: $ 17.000

Desde 13 años: $ 20.000

Domingos y feriados

De 6 a 12 años: $ 21.000

Desde 13 años: $ 24.000

2) Pejerrey Club en Quilmes

Ubicado sobre la Costanera de Quilmes y con vista abierta del Río de la Plata, Pejerrey Club dispone de un parque arbolado de tres hectáreas ideales para disfrutar el verano. Quinchos cerrados y al aire libre, juegos para chicos, un polideportivo, dos canchas de tejo, parrillas, mesas, bancos y sillas, son algunas de las opciones que complementan a su inmensa pileta.

Dirección: Avenida Cervantes y Avenida Isidoro Iriarte (Quilmes).

Día y horario: de lunes a domingos, con excepción de los martes, de 11 a 19 hrs.

Instagram: @pejerrey.club

Precios en Pejerrey Club de Quilmes

Día de pileta y parque (SOCIOS)

Mayores: $ 9000.

Menores: $ 4000 (a partir de los 7 años).

Revisión médica: $ 2500 (cada 30 días).

Día de pileta y parque (NO SOCIOS)

Mayores: $ 12.500.

Menores: $ 9000 (a partir de los 7 años).

Revisión médica: $ 2500 (cada 30 días)

3) Aquafan en Tigre

La mayor atracción del Parque de la Costa, Aquafan ofrece toboganes acuáticos con vista al río Luján, piscinas para jugar, una pileta con olas, restaurantes, vestuarios, lockers, Turbolance y navegación en el río Bravo con gomones.

Dirección: Vivanco 1509

Día y horario: viernes, sábados, domingos y feriados desde las 10 hrs.

Instagram: @aquafan_oficial

Precios Aquafan

El Pasaporte Aquafan se compra online en laticketera.com.ar. Hay pasaporte diario desde $ 33.750 o para toda la temporada desde $ 223.200.

4) El Bambi en Berazategui

El Bambi cuenta con tres canchas de paddle, una de piso sintético de fútbol 6 y espacio de beach vóley, como el complemento perfecto de la pileta.

Dirección: Avenida 21 y 138 (Berazategui)

Día y horario: sábados y domingos desde las 10 hasta las 19 hrs.

Instagram: @parquedeportivo.bambi

Precios en El Bambi

Enero

Acceso a la pileta: $ 10.000

Hasta 4 años: gratis

5) Parque acuático municipal (Lomas de Zamora)

El parque acuático municipal de Villa Albertina, Lomas de Zamora, se emplaza sobre un predio que cuenta también con espacios recreativos al aire libre, en un entorno cuidado y pensado para disfrutar en familia.