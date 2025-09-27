Pocos lo conocen, pero está lleno de historia: así es una escapada al pueblo más antiguo de Buenos Aires.

Existe un pueblo apenas a 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires que es ideal para hacer una escapada para aquellos que quieran descansar en un lugar alejado de turistas, sin irse demasiado lejos de Buenos Aires. Este pueblo, considerado el más antiguo de la provincia, combina arquitectura colonial, naturaleza, historia y mucha paz.

Se trata de Baradero, pueblo fundado en 1615, que hasta el día de hoy mantiene su aire colonial. Tiene muchas propuestas para todos los gustos: desde visitas a lugares culturales e históricos, gastronomía y automovilismo, hasta paisajes con ríos y pura naturaleza para descansar y desconectarse del ruido de la ciudad.

Baradero: qué actividades se pueden hacer en este pueblo

Si te gusta mucho la historia, la Iglesia Santiago Apóstol es un lugar que no te puede faltar recorrer. Fue fundada en 1615 y no solo es la más antigua de la provincia, sino que además conserva una reliquia del misionero Fray Luis Bolaños, una figura clave en la evangelización del Río de la Plata.

Otro punto emblemático es el Paseo del Cristo, sobre la Ruta Provincial 41. Cuenta con una escalinata que conduce a un Cristo tallado en madera, rodeado de miradores que ofrecen panorámicas únicas del pueblo y del entorno natural.

Para los amantes de la naturaleza, la Costanera del Paraná es ideal para pasar la tarde entre senderos, zonas de pesca, playas ribereñas, campings y paradores al aire libre. El sonido del río acompaña cada momento. También pueden visitar el Parque del Este, un espacio de 36 hectáreas que resguarda flora y fauna autóctona, ideal para caminatas y avistaje de aves.

Por otro lado, también hay opciones para los que buscan adrenalina: el autódromo de Baradero recibe fechas del Turismo Carretera, mientras que el kartódromo local es ideal para quienes quieran iniciarse en el automovilismo.

Qué comer en Baradero: la oferta gastronómica

El Paseo del Puerto y el Mercado Raíz concentran lo mejor de la gastronomía regional. En ambos lugares se pueden probar platos típicos, comprar productos frescos y participar de propuestas que impulsan el consumo sustentable.

En el centro del pueblo, la Plaza Mitre funciona como corazón cultural y punto de encuentro. Conserva monumentos históricos y una réplica de la Pirámide de Mayo coronada por un cóndor, símbolo de la libertad americana.