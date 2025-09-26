La empresa Trenes Argentinos confirmó de forma oficial que la Línea Roca del tren retoma su servicio, que conecta las estaciones Alejandro Korn y Chascomús, una de las noticias más esperadas por los usuarios del tren que buscan realizar escapadas de fin de semana.

El servicio ferroviario de la Línea Roca restableció este tramo, que ofrece a sus usuarios una gran alternativa de transporte para quienes quieran trasladarse de forma económica a la ciudad turística.

El tren, que transporta a los usuarios por la zona sur de la provincia de Buenos Aires, opera todos los días de la semana, incluidos los domingos y feriados, con horarios diseñados para que también puedan disfrutarlo trabajadores, estudiantes y turistas.

El recorrido, que tiene como cabecera y terminal a las estaciones Alejandro Korn y Chascomús, incluye como paradas intermedias a las estaciones: Gándara, Altamirano y Jeppener.

Por el momento, el costo de los boletos desde Alejandro Korn hasta Chascomús es de $1120, según las tarifas oficiales vigentes de Trenes Argentinos. Sin embargo, los precios pueden variar según la estación de destino y se actualizan periódicamente. Las tarifas exactas pueden consultarse tanto en el sitio web como en la app de Trenes Argentinos.

Cuáles son los horarios del tren Chascomús - Alejandro Korn

Lunes a viernes

Trenes desde Alejandro Korn a Chascomús:

A. Korn: 06:00hs - 07:28hs. Chascomús.

A. Korn: 10:08hs - 11:36hs. Chascomús.

A. Korn: 14:15hs - 15:43hs. Chascomús.

A. Korn: 18:32hs - 20:00hs. Chascomús.

Trenes desde Chascomús a Alejandro Korn:

Chascomús: 07:51hs - 09:40hs. A. Korn.

Chascomús: 12:01hs - 13:50hs. A. Korn.

Chascomús: 16:15hs - 18:04hs. A. Korn.

Chascomús: 20:36hs - 22:25hs. A . Korn.

Sábados

Trenes desde Alejandro Korn a Chascomús:

A. Korn: 06:00hs - 07:28hs. Chascomús.

A. Korn: 10:00hs - 11:28hs. Chascomús.

A. Korn: 14:04hs - 15:32hs. Chascomús.

A. Korn: 18:04hs - 19:34hs. Chascomús.

Trenes desde Chascomús a Alejandro Korn:

Chascomús: 07:53hs - 09:42hs. A. Korn.

Chascomús: 11:57hs - 13:46hs. A. Korn.

Chascomús: 15:59hs - 17:48hs. A. Korn.

Chascomús: 19:57hs - 21:46hs. A . Korn.

Domingos y feriados

Trenes desde Alejandro Korn a Chascomús:

A. Korn: 06:07hs - 07:35hs. Chascomús.

A. Korn: 10:07hs - 11:35hs. Chascomús.

A. Korn: 14:08hs - 15:36hs. Chascomús.

A. Korn: 18:08hs - 19:36hs. Chascomús.

Trenes desde Chascomús a Alejandro Korn:

Chascomús: 08:00hs - 09:49hs. A. Korn.

Chascomús: 12:00hs - 13:49hs. A. Korn.

Chascomús: 16:01hs - 17:50hs. A. Korn.

Chascomús: 19:59hs - 21:48hs. A . Korn.

Finalmente, cabe recalcar que la reactivación del tramo ferroviario introdujo muchas ventajas para la zona sur, tales como:

Conexión directa y económica entre localidades del sur bonaerense y el Área Metropolitana.

entre localidades del sur bonaerense y el Área Metropolitana. Transporte accesible para estudiantes de ambas localidades.

para estudiantes de ambas localidades. Acceso simple a Chascomús el cual es un baluarte del turismo bonaerense.

Se recomienda siempre llegar con 10 minutos de anticipación a las estaciones y consultar previamente los horarios actualizados antes de viajar.