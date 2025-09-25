EN VIVO
Sigue el paro de trenes hoy: cómo continúa la medida de fuerza y qué líneas siguen con demoras el AMBA

Los trenes de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur fueron afectados por una medida de fuerza el miércoles. Cuáles siguen circulando con demora este jueves 25 de septiembre.

25 de septiembre, 2025 | 07.43

Este jueves 25 de septiembre continúa la medida de fuerza de La Fraternidad, el sindicato que agrupa a maquinistas y conductores de trenes de todo el país, que afecta a todos los trenes de las líneas de Trenes Argentinos. La medida se lleva adelante desde las 00:00 de este miércoles y este jueves continúa por tiempo indeterminado yafecta a los servicios ferroviarios del AMBA.

Los trenes de las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur circulan con demoras debido a la limitación de la velocidad de las formaciones a un máximo de 30 kilómetros por hora, la mitad de lo habitual. En tanto, según reportes, el Tren Roca es el único que circula con hora habitual.

La medida de La Fraternidad continúa este jueves, por lo que los trenes recién comenzarán a funcionar con normalidad paulatinamente. El sindicato aclaró que "no es una medida de fuerza", sino que están trabajando "tomando precauciones por el estado de las vías, la señalización defectuosa y la falta de personal en algunos ferrocarriles debido a retiros voluntarios".

Nota en desarrollo.

