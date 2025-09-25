Trenes Argentinos reactivó el servicio entre Alejandro Korn y Chascomús.

Trenes Argentinos anunció la reanudación de sus servicios de la Línea Roca que unen las localidades de Alejandro Korn con Chascomús. Con paradas intermedias en Jeppener, Altamirano y Gándara, el pleno de las formaciones circularán de lunes a domingos, incluyendo un cronograma especial para los días feriados.

Se trata de un servicio muy utilizada por las personas que aprovechan los fines de semana para hacer una escapada y relajarse del caos de la ciudad gracias a un viaje corto en tren.

Días y horarios de trenes a Chascomús

De lunes a viernes

Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús)

Tren 803: 10:08 (A. Korn) – 11:36 (Chascomús)

Tren 805: 14:15 (A. Korn) – 15:43 (Chascomús)

Tren 807: 18:32 (A. Korn) – 20:00 (Chascomús)

Días y horarios de trenes a Alejandro Korn

De lunes a viernes

Tren 802: 07:51 (Chascomús) – 09:40 (A. Korn)

Tren 804: 12:01 (Chascomús) – 13:50 (A. Korn)

Tren 806: 16:15 (Chascomús) – 18:04 (A. Korn)

Tren 808: 20:36 (Chascomús) – 22:25 (A. Korn)

Trenes a Chascomús

Sábados

Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús)

Tren 803: 10:00 (A. Korn) – 11:28 (Chascomús)

Tren 805: 14:04 (A. Korn) – 15:32 (Chascomús)

Tren 807: 18:04 (A. Korn) – 19:34 (Chascomús)

Trenes a Alejandro Korn

Sábados

Tren 802: 07:53 (Chascomús) – 09:42 (A. Korn)

Tren 804: 11:57 (Chascomús) – 13:46 (A. Korn)

Tren 806: 15:59 (Chascomús) – 17:48 (A. Korn)

Tren 808: 19:57 (Chascomús) – 21:46 (A. Korn)

Trenes a Chascomús

Domingos

Tren 801: 06:07 (A. Korn) – 07:35 (Chascomús)

Tren 803: 10:07 (A. Korn) – 11:35 (Chascomús)

Tren 805: 14:08 (A. Korn) – 15:36 (Chascomús)

Tren 807: 18:08 (A. Korn) – 19:36 (Chascomús)

Trenes a Alejandro Korn

Domingos

Tren 802: 08:00 (Chascomús) – 09:49 (A. Korn)

Tren 804: 12:00 (Chascomús) – 13:49 (A. Korn)

Tren 806: 16:01 (Chascomús) – 17:50 (A. Korn)

Tren 808: 19:59 (Chascomús) – 21:48 (A. Korn)

¿Cuánto sale el tren a Chascomús?

El valor del pasaje varía según el destino. Actualmente, el boleto mínimo desde Alejandro Korn hasta Chascomús tiene un costo de $ 1120. Los precios se actualizan de acuerdo con las tarifas oficiales de Trenes Argentinos y pueden consultarse en boleterías o a través de los canales digitales de la empresa.