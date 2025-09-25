Tiene una laguna con carpinchos: el pueblo a 2 horas de distancia yendo por Ruta 3

A tan solo 2 horas yendo por Ruta Nacional 3, se encuentra Las Flores. Cabecera del partido homónimo, este pueblo desborda por su belleza rural y brilla de día con el Sol y por la noche con la Luna, que se reflejan sobre una extensa laguna que acuna a los populares carpinchos. Este cuerpo de agua se encuentra dentro de un camping, donde se puede tanto pasar el día como acampar, y disfrutar de las luciernagas que iluminan cuando los grillos salen a cantar y sentir el aroma a pasto mojado por el rocío de la madrugada.

Si estás planeando hacer una escapada de fin de semana, te recomendamos que visites Las Flores. En el pueblo vas a poder encontrar desde panaderías con especialidades locales como los "palitos materos" y el pan de campo, los vecinos sentados en la vereda y saludando a cada auto o moto que pasa, y una laguna con carpinchos.

Las Flores no es un pueblo menor. En el predio que hoy ocupa el camping, supo haber un autódromo, en el que rugieron los motores de categorías como el Turismo Carretera y el TC2000. Y si de automovilismo hablamos, la localidad es conocida como la Capital Nacional del Rally en Argentina, ya que allí nacieron los hermanos Patronelli.

En el centro de la localidad se encuentra la Municipalidad, y como todo buen pueblo, este se ubica en la plaza central. Allí se concentra la actividad comercial y cultural. El Palacio Municipal se terminó de construir en 1878 y fue diseñado por el arquitecto italiano Pedro Petrocchi y decorado por su compatriota Felipe Fiori. Asimismo, en la ciudad se puede disfrutar de un paseo por el jardín botánico y conocer la historia del pueblo en el Museo Histórico, que fue catalogado como patrimonio nacional.

Cómo se llega a Las Flores desde Ciudad de Buenos Aires

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Las Flores se puede viajar en auto o micro. En auto, la distancia es de unos 190 kilómetros y el recorrido dura cerca de dos horas y media, o menos si no hay tránsito y dependiendo del punto de partida. El trayecto más directo es tomar la Autopista Riccheri, continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Ruta Nacional 205) y, al llegar a Cañuelas, empalmar con la Ruta Nacional 3 en dirección sur hasta entrar en la ciudad de Las Flores.

Otra alternativa es el micro. Varias empresas de larga distancia, como Cóndor Estrella, Plusmar o Etchevarría, ofrecen servicios diarios desde la Terminal de Ómnibus de Retiro o desde Liniers. El viaje suele demorar entre tres y tres horas y media, según la empresa y la categoría de coche elegida.