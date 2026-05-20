Preocupados por el ajuste nacional y la crisis económica, se juntaron los gobernadores radicales

Gobernadores del radicalismo se congregaron este mediodía en el comité de la UCR preocupados por la situación económica que atraviesan sus provincias y para analizar la reforma electoral que impulsa el Gobierno con la eliminación de las PASO. Hablaron de la coyuntura junto al presidente del partido Leonel Chiarella, menos el correntino Valdés que se ausentó.

“La gente la está pasando muy mal. Lo que nos preocupa es la agenda diaria, el tema económico y productivo”, señaló al finalizar el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro. Lo acompañaron Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy).

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El decreto del Gobierno del lunes de la semana pasada en el que se cortaron más de 3 billones de pesos en distintos programas encendió todas las alarmas de los gobernadores que desde entonces activaron contactos y críticas públicas al presente de la microeconomía.

“Son hachazos después de dos años y medio no hay sintonía fina en el ajuste. Eso muestra la falta de gestión, se recorta por recortar sin criterio y sin tener en cuenta las consecuencias”, cuestionaron ante El Destape en una provincia gobernada por el radicalismo. Sin dejar de remarcar la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, enfatizan también el grave problema que implica la falta de obra pública y el estado de rutas y caminos luego de dos años sin mantenimiento.

La reunión de este miércoles es el segundo encuentro de estas características que congrega a gobernadores antikirchneristas. La semana pasada en Rosario se improvisó una cumbre encabezada también por Pullaro a la que acudieron los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Martin Llaryora (Córdoba), Valdés y Cornejo.

Rol y posición de la UCR frente a Milei y la crisis

Pese a todo, el diálogo con el ministro del interior, Diego Santilli sigue abierto. En este contexto se analizó cuál debe ser el rol del radicalismo ante una coyuntura asfixiante para las familias. “Estamos pensando en consolidar los gobiernos locales, tenemos más de 500 intendencias en todo el país, también en fortalecer los gobiernos provinciales que tenemos. Somos 5 gobernadores radicales y estamos comprometidos en construir una alternativa o ver de qué manera el radicalismo se puede fortalecer en cada provincia y no sólo en las que gobernamos”, completó Llaryora.

Respecto a las primarias no hay una posición unánime. Hay gobernadores como Cornejo más proclives a su eliminación en sintonía con el oficialismo y otros inclinados a su continuidad. “Falta mucho debate en el comité nacional y en el Congreso. Se puede mejorar el sistema electoral para acercar los partidos y los candidatos a la gente”, reflexionó el gobernador santafesino.