Samsung presentó sus nuevos monitores especiales para gamers

Samsung intenta posicionarse en un segmento cada vez más competitivo.

Samsung presentó en Argentina el nuevo monitor gamer Samsung Odyssey G5 OLED, una apuesta con la que busca ampliar el acceso a la tecnología OLED dentro del segmento gaming. El modelo combina resolución QHD, tasa de refresco de 180Hz y un tiempo de respuesta de apenas 0,03 ms, características que hasta hace poco estaban reservadas para equipos de gama más alta.

La compañía remarcó que el objetivo del nuevo Odyssey G5 OLED es ofrecer una experiencia premium, pero con una propuesta más accesible para jugadores que buscan calidad visual y fluidez sin tener que ir necesariamente por modelos tope de gama. El monitor ya está disponible en la tienda online oficial de Samsung Argentina y además se puede probar durante 60 días mediante el programa “Comprá & Probá”.

Un monitor OLED pensado para gaming competitivo

El nuevo equipo incorpora un panel OLED de 27 pulgadas con resolución 2560 x 1440 píxeles y formato 16:9. Gracias a la capacidad de iluminar cada píxel de manera independiente, el monitor logra negros profundos, alto contraste y colores más intensos, algo que se convirtió en uno de los grandes diferenciales de la tecnología OLED en gaming.

Samsung también sumó la tecnología Glare Free, diseñada para reducir reflejos y mejorar la visibilidad en ambientes iluminados. Según explicó la marca, esto permite jugar o consumir contenido sin tener que modificar constantemente la posición del monitor o la iluminación del espacio.

Entre las especificaciones más destacadas aparecen:

Tasa de refresco de 180Hz

Tiempo de respuesta de 0,03 ms

Compatibilidad con AMD FreeSync

HDR10

Certificación Pantone para reproducción de color

Ángulo de visión de 178°

Función Picture-in-Picture

Compatibilidad con Windows 11

El objetivo es ofrecer una experiencia premium.

Samsung apuesta fuerte al OLED

El lanzamiento del Odyssey G5 OLED forma parte de una estrategia más amplia de Samsung para fortalecer su línea Odyssey. En los últimos años, la empresa presentó modelos OLED más avanzados como los Odyssey OLED G6, G8 y G9, enfocados en usuarios exigentes y esports.

En comunidades gamer y foros especializados, algunos usuarios destacaron la relación precio-calidad del nuevo G5 OLED, especialmente para quienes buscan dar el salto desde paneles IPS tradicionales hacia OLED. También aparecieron debates sobre el brillo y el cuidado frente al burn-in, una preocupación habitual en este tipo de pantallas.

Con este nuevo modelo, Samsung intenta posicionarse en un segmento cada vez más competitivo, donde los monitores OLED empiezan a bajar de precio y a convertirse en una alternativa más viable para el público gamer masivo.