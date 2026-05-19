Senador Bolsonaro afirma que se reunió con banquero brasileño caído en desgracia tras su detención

Flavio Bolsonaro se reúne con sus aliados tras las revelaciones del escándalo en Brasilia.

​El senador brasileño Flavio Bolsonaro reconoció el martes que se reunió en persona con ‌el banquero Daniel Vorcaro ‌después de que el propietario del Banco Master, entidad que quebró, fuera detenido el año pasado y puesto en libertad con un monitor de tobillo.

Bolsonaro ha sido objeto de escrutinio desde que el sitio web de noticias The Intercept ​Brasil informara la ⁠semana pasada sobre sus vínculos con el ‌banquero, quien fue encarcelado por segunda ⁠vez en marzo, acusado de ⁠sobornar a un exdirector del banco central. Master fue liquidado en noviembre en medio de investigaciones sobre ⁠carteras de préstamos fraudulentas.

El senador de derecha, ​con ambiciones presidenciales, ha afirmado ‌que su relación con Vorcaro ‌solo consistió en un acuerdo para financiar ⁠una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, calificándola de inversión sin favores a cambio.

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El martes, el senador declaró en una rueda ​de prensa ‌que la reunión de finales de 2025 tenía como objetivo poner fin a las negociaciones con Vorcaro después de que se hicieran públicas las presuntas irregularidades del ⁠banquero.

"Fui a reunirme con él para zanjar el asunto y decirle que, si me hubiera dicho que la situación era tan grave como lo era, habría buscado otro inversor mucho antes", declaró Flavio Bolsonaro a periodistas.

Los mercados financieros brasileños se han visto sacudidos ‌desde que se revelaron los vínculos del senador con Vorcaro, ya que los operadores especulan con que esto podría inclinar la balanza en una reñida carrera presidencial este año.

El presidente brasileño, Luiz Inácio ‌Lula da Silva, abrió una ventaja de siete puntos porcentuales sobre el senador en la primera gran ‌encuesta realizada desde ⁠que se hicieron públicos los vínculos de Bolsonaro con Vorcaro. En encuestas ​anteriores, ambos estaban prácticamente empatados.

Con información de Reuters