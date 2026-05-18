ANSES paga aguinaldo en junio 2026: cuánto cobran jubilados y cómo calcularlo

El aguinaldo de junio llegará junto con los haberes mensuales habituales.

Los jubilados y pensionados de la ANSES recibirán en junio de 2026 el primer aguinaldo del año junto con un nuevo aumento por movilidad. El refuerzo impactará también en titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la PUAM, en un mes que podría convertirse en el de mayores ingresos para millones de beneficiarios.

El incremento previsto para junio será del 2,6%, en línea con el último dato de inflación difundido por el INDEC. A eso se sumará el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, que se paga dos veces al año y representa un ingreso extra muy esperado por quienes cobran prestaciones previsionales.

Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES en junio

El pago del medio aguinaldo alcanzará a jubilados y pensionados del sistema previsional nacional. También lo recibirán quienes perciben Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más. Además, el beneficio incluye a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En todos los casos, el depósito será automático y llegará junto con los haberes mensuales de junio, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El SAC se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Para calcularlo, se toma el 50% del haber más alto cobrado durante el semestre, comprendido entre enero y junio.

Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados

El cálculo del aguinaldo contempla únicamente el haber previsional. Esto significa que no se incluyen bonos extraordinarios o refuerzos otorgados por el Gobierno nacional. Como en junio habrá un aumento del 2,6%, ese mes se convertirá en la referencia para determinar el valor del SAC. Por ese motivo, el aguinaldo será más alto que en meses anteriores del semestre.

Los jubilados que cobran la mínima recibirán un aguinaldo estimado en $201.698,32. En el caso de la PUAM, el extra rondará los $161.358,65, mientras que las PNC por invalidez y vejez percibirán alrededor de $141.188,82.

Cuánto cobrarán los jubilados en junio 2026

Con la actualización prevista por movilidad, la jubilación mínima se ubicará cerca de los $403.396,63. A este monto podría sumarse nuevamente el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene otorgando en los últimos meses, aunque todavía resta la confirmación oficial.

Los jubilados cobrarán aumento por movilidad además del refuerzo extraordinario estatal.

Para los titulares de la PUAM, el ingreso mensual alcanzaría aproximadamente los $322.717,30. En tanto, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez pasarían a cobrar unos $282.377,64. Si se mantiene el bono extraordinario, los ingresos totales de junio quedarían entre los más altos del año. En el caso de quienes cobran la mínima, el monto final entre haber, aguinaldo y bono llegaría a $675.094,95.

Los beneficiarios de la PUAM podrían alcanzar un total cercano a $554.075,95, mientras que quienes perciben PNC cobrarían alrededor de $493.566,46 sumando todos los conceptos.

Cuándo paga ANSES el aguinaldo de junio

La ANSES abonará el aguinaldo junto con el calendario habitual de pagos. Los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos comenzarán a cobrar desde el 8 de junio, según la terminación del DNI.

Por otro lado, quienes reciben haberes superiores al mínimo tendrán acreditados sus pagos durante la última semana del mes. El cronograma previsto establece depósitos entre el 23 y el 29 de junio.