La sorpresa que El Chaqueño Palavecino tiene preparada para Messi: cuándo saldrá a la luz.

El Chaqueño Palavecino revolucionó las redes sociales al anunciar la fecha oficial de lanzamiento de su próxima canción, una obra ligada al sentimiento popular y dedicada a homenajear a Lionel Messi. De cara al Mundial 2026, el consagrado cantor salteño decidió unir su voz a la de la máxima figura del fútbol mundial, plasmando en una pieza musical el agradecimiento de todo un país.

El proyecto es el resultado de una colaboración con el destacado músico santafesino Efraín Colombo, quien ganó lugar en la escena del folklore en el último tiempo. Ambos artistas unieron sus talentos para dar vida a este tributo que promete emocionar tanto a los amantes del fútbol como a los seguidores de la música tradicional.

La unión de estas dos generaciones de intérpretes garantiza una propuesta rica en matices, donde la fuerza folklórica se pone al servicio de la figura del capitán argentino. La fecha elegida para el debut de la composición no es casual: el track estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 29 de mayo.

Este día tiene una carga simbólica para el ambiente artístico, ya que en Argentina se celebra el Día del Folklorista. De esta manera, el Chaqueño y Colombo decidieron conectar el lanzamiento con una jornada festiva para los defensores de la tradición, potenciando el carácter identitario de la obra.

Qué dice el anuncio del Chaqueño Palavecino sobre su canción para Messi

"¡Ahora sí! Anunciamos la fecha de lanzamiento de Pa’ la Pulga Messi junto al gran Chaqueño Palavecino. Una canción nacida desde el corazón del folklore argentino para homenajear al más grande", compartieron entusiasmados los músicos a través de una publicación conjunta en sus redes sociales.

La sorpresa que El Chaqueño Palavecino tiene preparada para Messi: cuándo saldrá a la luz.

En el mismo mensaje, destacaron que el objetivo es celebrar la identidad y la pasión compartida, rindiendo un merecido tributo a un deportista que le ha regalado innumerables alegrías al pueblo de su país. Las repercusiones entre los fanáticos de la música folklórica y los seguidores de la Scaloneta no tardaron en hacerse notar, inundando los perfiles de los cantantes con muestras de su gran expectativa.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Pa’ la Pulga Messi se perfila como uno de los himnos infaltables para acompañar el sueño mundialista, demostrando una vez más que la música y el fútbol pueden fusionarse cuando se trata de pasiones populares.