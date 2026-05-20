Récord histórico: más de 33 mil argentinos viajaron a Japón en 2025.

Un estudio realizado por Japan National Tourism Organization (JNTO) dio cuenta de que Japón, que antes era pensado como una experiencia excepcional o de “una vez en la vida”, se transformó en uno de los lugares del mundo que más interés despierta en los argentinos.

Durante 2025 viajaron 33.838 argentinos a Japón, una cifra récord que no solo supera ampliamente los niveles previos a la pandemia, sino que confirma un cambio en las preferencias y hábitos de quienes eligen recorrer el mundo.

En 2025 se rompió el récord histórico de argentinos en Japón.

Por qué Japón se transformó en uno de los destinos preferidos de los argentinos

Según datos de Japan National Tourism Organization (JNTO), el crecimiento refleja algo más profundo que una recuperación del turismo internacional. En palabras de Masumi Yamada, directora general de JNTO México: "En los últimos años, hemos observado un aumento sostenido en la llegada de turistas provenientes de Argentina, impulsado por una combinación de factores, como una mayor percepción de valor del destino, el creciente interés por Asia y una afinidad cultural cada vez más profunda con Japón".

Uno de los factores más importantes detrás del crecimiento es económico. Aunque durante mucho tiempo Japón tuvo fama de ser uno de los países más caros del mundo, actualmente algunos costos pueden resultar competitivos frente a destinos tradicionales como Europa o Estados Unidos.

Un plato de ramen puede costar entre 5 y 8 dólares, un café puede conseguirse desde 2 o 3 dólares y un hotel business ronda entre los 40 y los 70 dólares por noche. La depreciación del yen en los últimos años también mejoró el poder de compra de los visitantes extranjeros y modificó la idea histórica de que Japón era un destino fuera de alcance.

Sin embargo, el fenómeno no responde únicamente a una cuestión económica. También existe un componente cultural que lleva décadas construyéndose. Sin ir más lejos, este año se cumplen 140 años de la inmigración japonesa en Argentina.

La gastronomía japonesa, el anime, el manga, el diseño y la estética urbana dejaron de verse como algo distante para formar parte del consumo cotidiano de muchos argentinos. Las redes sociales también jugaron un papel determinante. En plataformas como TikTok e Instagram, millones de usuarios consumen diariamente videos y publicaciones relacionadas con viajes a Japón, experiencias gastronómicas o recorridos por distintas ciudades.

En este sentido, en 2024 Japón había recibido 19.809 turistas argentinos. Apenas un año después, la cifra trepó a 33.838 visitantes, superando incluso el récord histórico de 23.805 alcanzado en 2019. Si se analiza el fenómeno en perspectiva, el cambio es aún más evidente, ya que en 1995 viajaron poco más de 4.000 argentinos a Japón, mientras que tres décadas después, el número supera los 33.000, con un incremento superior al 740%.

Al respecto, David Esteban, CEO de Viajar por Asia, explicó que "el año pasado tuvimos un crecimiento del 15% en la cantidad de pasajeros argentinos. Es un público que viaja preparado, con información y con ganas de vivir Japón de manera auténtica". Y concluyó: "Hace unos años era un viajero muy específico, fanático del manga o las artes marciales… hoy es mucho más amplio y diverso".