La T y la M lo hizo de nuevo: así suenan los hits argentos para el Mundial 2026

La T y la M lanzaron canciones para vivirlas en este Mundial 2026.

La T y La M expanden su repertorio vinculado a la cultura futbolística con la presentación de Tierra de Campeones: Del Agradecimiento a la Nueva Ilusión, un nuevo material de formato EP. El lanzamiento busca dar continuidad a la recepción obtenida durante el Mundial de Qatar 2022 con su éxito Pa’ La Selección, enfocándose en esta oportunidad en el lazo identitario entre el público local y el seleccionado nacional.

La producción discográfica está compuesta por tres piezas: Hoy juega la Argentina, Tierra de Campeones (pa’ los jugadores) y Argentino yo soy. A través de estos títulos, el dúo bonaerense articula su sonido característico con temáticas que describen los rituales previos a los partidos, las celebraciones colectivas y las expectativas frente a las próximas competencias internacionales.

El concepto del EP trabaja sobre la transición entre el reconocimiento por la Copa del Mundo obtenida y la renovación de las aspiraciones deportivas. Mediante recursos sonoros y líricos que remiten directamente al ambiente de los estadios, la agrupación vuelve a posicionar sus composiciones dentro de las preferencias de la hinchada, consolidando su lugar en la intersección de la cumbia actual y la épica deportiva.

Cómo surgió el dúo La T y la M

El proyecto musical La T y La M está integrado por los bonaerenses Tobías Medrano (de donde proviene la "T") y Matías Rapen (la "M"). La agrupación se originó en la ciudad de Florencio Varela, Buenos Aires, hacia mediados de 2020, en pleno contexto de la pandemia de COVID-19.

Antes de conformar el dúo, Medrano se dedicaba a subir videos cantando a sus redes sociales, mientras que Rapen se desempeñaba como tecladista y productor musical en grabaciones locales. El encuentro se produjo cuando Matías vio el potencial vocal de Tobías a través de una plataforma digital y lo convocó a su estudio casero para registrar una serie de maquetas.

La T y la M.

Su salto definitivo a la masividad y al circuito de boliches de todo el país se consolidó a partir del respaldo de varios futbolistas de la Selección Argentina, quienes comenzaron a utilizar sus canciones para musicalizar las concentraciones y los festejos en los vestuarios.

Quién es el rapero que colabora con Shakira en la canción oficial del Mundial 2026

Shakira asume nuevamente el protagonismo en el ámbito de las competencias deportivas internacionales al interpretar el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En esta oportunidad, la cantautora colombiana une su voz a la de Burna Boy, el músico nigeriano que se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del afrobeats y de la escena musical global.

Detrás del seudónimo artístico se encuentra Damini Ebunoluwa Ogulu, nacido en Port Harcourt en 1991. Su trayectoria en la industria discográfica, donde se desempeña como cantante, compositor y productor, cobró un impulso decisivo a partir de 2012 con la repercusión de su sencillo Like to Party, corte que formó parte de su álbum debut de estudio, L.I.F.E.

El reconocimiento definitivo por parte de la crítica especializada se consolidó con el lanzamiento de producciones como African Giant y, de manera crucial, Twice as Tall. Este último trabajo discográfico le permitió al músico nigeriano alzarse con el galardón a Mejor Álbum de Música Global en los Premios Grammy.