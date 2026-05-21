Cuántas finales más jugará River o Belgrano por salir campeón del Torneo Apertura 2026

River y Belgrano se enfrentan en una final.

River Plate y Belgrano se enfrentan este domingo a las 15:30 horas en la final del torneo Apertura 2026. La definición tendrá lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y definirá al campeón de este semestre, en un campeonato que se computa como liga y se sumará a las vitrinas de aquel que lo gane. Pero también un trofeo que puede derivar en muchas posibilidades a futuro para ambos contendientes.

El conjunto "Millonario" busca terminar con la sequía de más de dos años sin ganar un título y de casi tres sin festejar uno de liga, mientras que el "Pirata" se encuentra ante la primera final de su historia en Primera División. Un encuentro que para colmo tiene cierto sabor a revancha para los de Núñez, que intentarán aguarle la fiesta al equipo que alguna vez lo venció en la Promoción del 2011.

¿Cuántas finales pueden jugar River y Belgrano si salen campeones?

El ganador del Apertura tiene garantizado la disputa de la final del Trofeo de Campeones, siendo agregada, en caso de también alzarse con este título, la participación en la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, con la Recopa de Campeones como otra posible estrella extra. En el caso del primer torneo, se enfrentan el campeón del Apertura y el Clausura 2026.

El trofeo del Apertura.

Ya si hablamos de la Supercopa Argentina se incluiría al ganador de la Copa Argentina y en la Supercopa Internacional al que se lideró la tabla anual. Un sinfín de trofeos en disputa que pone nuevamente en tela de juicio la organización del fútbol argentino, que es una de las que más certámenes disputa por año en términos de finales, generando una larga lista de chances para ser campeón.

El camino de las finales no termina ahí, ya que imponerse en al menos una de las dos supercopas habilita la participación en la nueva Recopa de Campeones: un triangular que enfrentará a los campeones de ambas supercopas y el campeón del Trofeo de Liga.

Cómo se definen estas competencias

En primera instancia, todos estos partidos decisivos se disputarían en estadio neutral, a partido único y con público de ambas parcialidades, aunque el fútbol argentino se ha acostumbrado en las últimas temporadas a, lamentablemente, modificar los reglamentos a gusto de los mandatarios, sin previo aviso y, muchas veces, sin lógica. Por tanto, el tramado de las finales mencionado queda atado a la posibilidad de sufrir mutaciones.