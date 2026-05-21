El magnate Enrique Riquelme lanza su candidatura a la presidencia del Real Madrid: fuente

Enrique Riquelme, aspirante a la presidencia del Real Madrid, asiste a un foro económico

El magnate de las energías renovables Enrique Riquelme informó el jueves al consejo de administración ‌del Real Madrid de ‌su intención de presentarse a la presidencia del club, según una fuente conocedora del asunto, lo que supone el primer desafío en más de dos décadas al férreo control de Florentino Pérez sobre el club de fútbol más rico del mundo.

Riquelme, fundador de ​la empresa de ⁠energías renovables Cox, informó a la directiva del Real ‌Madrid de su intención de anunciar su ⁠candidatura el jueves, según una ⁠fuente que prefirió permanecer en el anonimato debido a la delicadeza del asunto. De acuerdo con la normativa ⁠electoral, tiene hasta el sábado para tomar una ​decisión definitiva sobre si seguirá adelante ‌con la candidatura.

La oficina de ‌prensa de Cox no quiso hacer comentarios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Riquelme fundó ⁠Cox Energy en 2014 para especializarse en energía solar en Europa y Latinoamérica, y consiguió importantes proyectos en Chile, México y España. La compañía gestiona más ​de ‌1,2 GW de proyectos energéticos en España a través de Ibox Energy.

Pérez, de 79 años, anunció nuevas elecciones este mes a pesar de que aún le quedaban dos años de mandato, ⁠tras una temporada turbulenta para el Real Madrid, 15 veces campeón de Europa, que no obtuvo ningún título y estuvo marcada por las disputas entre los jugadores y el despido fulminante del entrenador Xabi Alonso. El eterno rival del Real Madrid, el Barcelona, revalidó el título de LaLiga.

En ‌una conferencia de prensa divagante el 12 de mayo para anunciar las elecciones, Pérez arremetió contra los medios de comunicación y los grupos que, según él, intentaban apoderarse del club, desafiando a cualquiera a competir con él.

En ‌una aparente referencia a Riquelme, Pérez dijo que "ese hombre que habla con las compañías eléctricas y que tiene acento ‌sudamericano" estaba conspirando ⁠contra el club.

"Quiero que se presente ante su gente para que podamos hablar de ​fútbol, pero no que ande haciendo cosas raras entre bastidores", añadió Pérez.

Con información de Reuters