Cómo es el Levi's Stadium de San Francisco, sede del Mundial 2026

El Mundial 2026 se realiza en 16 sedes distribuidas por México, Estados Unidos y Canadá. Uno de los estadios más imponentes y modernos del suelo norteamericano es el Levi's Stadium de San Francisco que albergará seis partidos de la Copa del Mundo.

Los detalles del Levi's Stadium de San Francisco

El Levi's Stadium se encuentra en Santa Clara, San Francisco, en el Silicon Valley. El estadio cuenta con capacidad para 71.139 espectadores, que se amplía a más de 77.000 en eventos específicos. Durante el Mundial 2026 se disputarán en el recinto cinco partidos de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

El Levi's Stadium de San Francisco tiene capacidad para más de 77.000 personas

Inaugurado en agosto de 2014, el estadio se caracteriza por su infraestructura sustentable: tiene más de 1.800 metros cuadrados de paneles solares, techos verdes y un sistema de reciclado de agua para riego y sanitarios. Se trata de uno de los recintos más ecológicos y eficientes de la NFL.

El Levi's Stadium es hogar de los San Francisco 49ers de la NFL. Fue sede del Super Bowl 50 en 2016 y del Super Bowl LX en 2026. Además, recibió partidos de la Copa América Centenario 2016, la Copa de Oro 2017, encuentros de la Copa América 2024, semifinales de la Copa de Oro y algunos partidos del Mundial de Clubes 2025. También supo ser el escenario de eventos masivos como WrestleMania 31.

Qué partidos se juegan en el Levi’s Stadium de San Francisco durante el Mundial 2026

Zona de grupos

Sábado 13 de junio: Catar vs Suiza - Grupo B.

- Grupo B. Jueves 16 de junio: Austria vs Jordania – Grupo J.

– Grupo J. Viernes 19 de junio: Turquía vs Paraguay – Grupo D.

– Grupo D. Lunes 22 de junio: Jordania vs Argelia – Grupo J.

– Grupo J. Jueves 25 de junio: Paraguay vs Australia – Grupo D.

Dieciseisavos de final

Miércoles 1 de julio: 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J.

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