Así es la casa estilo provenzal de Marcela Tinayre en Barrio Parque

El enorme parque privado se convirtió en el lugar elegido para reuniones y festejos familiares

La residencia de Marcela Tinayre en Barrio Parque llama la atención por su sofisticado estilo francés y sus amplios espacios verdes. La propiedad, donde suelen realizarse reuniones familiares y celebraciones privadas, combina arquitectura clásica, decoración elegante y un imponente parque que se convirtió en uno de los sectores más destacados de la mansión.

Cómo es la mansión de Marcela Tinayre en Barrio Parque, CABA

La casa de Marcela Tinayre se encuentra en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires. Barrio Parque es reconocido por sus residencias históricas, rodeadas de vegetación y con un perfil arquitectónico inspirado en las construcciones europeas.

La propiedad mantiene una marcada estética provenzal y francesa, visible desde el exterior. La fachada señorial presenta líneas clásicas, amplios ventanales y balcones de hierro trabajado que aportan sofisticación y refuerzan el estilo tradicional de la vivienda.

La arquitectura remite a los tradicionales hôtels particuliers parisinos, mansiones privadas características de Francia. Esa inspiración europea se combina con detalles modernos y espacios abiertos que le otorgan luminosidad y amplitud a toda la residencia.

Además del valor arquitectónico, la casa se convirtió en escenario de distintos encuentros familiares y eventos íntimos relacionados con una de las familias más emblemáticas del espectáculo argentino.

El parque de la casa, el gran protagonista de las reuniones familiares

Uno de los sectores más impactantes de la propiedad es el parque trasero, diseñado para brindar privacidad y comodidad durante eventos y celebraciones.

El jardín ocupa una superficie amplia y cuidadosamente ambientada con vegetación, iluminación cálida y diferentes espacios de descanso al aire libre. Allí se realizó recientemente el festejo de cumpleaños de la diva de los almuerzos, en un entorno reservado y rodeado de naturaleza.

La residencia, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, combina arquitectura clásica, decoración sofisticada y un amplio parque

El parque permite disfrutar de una vista privilegiada de la fachada de la casa gracias a los enormes ventanales y balcones que conectan visualmente el interior con el exterior. Esa integración entre arquitectura y paisaje es uno de los rasgos más distintivos de la mansión.

Además, el espacio cuenta con sillones y muebles especialmente pensados para reuniones sociales y momentos de relax. La decoración mantiene una línea elegante, pero al mismo tiempo funcional y acogedora.

La pileta y la vegetación que aportan privacidad a la mansión

Otro de los elementos destacados de la propiedad de Marcela Tinayre es la gran pileta ubicada sobre uno de los laterales del parque. La piscina se integra de manera armónica al paisaje y refuerza la estética refinada de la residencia.

Uno de los detalles más llamativos es la pared cubierta de vegetación densa que acompaña el sector de la pileta. Este recurso natural funciona como una barrera visual que garantiza privacidad absoluta frente a las propiedades vecinas.

La combinación entre el verde del jardín, la iluminación nocturna y las líneas clásicas de la casa crea una atmósfera cálida y sofisticada. Durante los eventos familiares, ese entorno suele convertirse en el punto central de las reuniones.

La vegetación también aporta frescura y equilibrio visual, manteniendo el espíritu de las tradicionales residencias francesas adaptadas a un contexto urbano moderno.

El enorme parque privado se convirtió en el lugar elegido para reuniones y festejos familiares

El estilo francés que define la identidad de la casa

Cada rincón de la mansión refleja una fuerte inspiración europea. Desde la fachada hasta los detalles del parque, la propiedad mantiene una identidad estética coherente basada en materiales nobles, hierro trabajado y espacios amplios.

Los grandes ventanales permiten el ingreso constante de luz natural y potencian la conexión con el exterior. Esa característica aporta elegancia y realza aún más la arquitectura clásica de la vivienda.

Con su estilo provenzal, sus jardines privados y su imponente diseño, la residencia de Marcela Tinayre se consolidó como una de las casas más exclusivas y sofisticadas de Barrio Parque, un espacio donde la tradición arquitectónica y el confort conviven en perfecta armonía.