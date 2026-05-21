Una de las peleas más polémicas de la farándula sigue causando revuelo mediático.

Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron después de 26 años peleadas. Ambas protagonizaron una de las peleas más polémicas del mundo del espectáculo. Ahora, luego de un emotivo acuerdo de paz, llegaron los reproches y un pase de facturas que reveló toda la verdad.

La actriz Georgina expuso el verdadero origen de la pelea y enemistad con su colega Moria. Un momento de tensión que escaló rápidamente en el mundo de la farándula. Asimismo, Barbarossa comentó: “En realidad yo me enojé con vos. Vos te enojaste porque pensaste que yo había hablado o tratado mal a tu hijita, a Sofía Gala”. Luego, explicó el motivo de la confrontación: "Se armó como un quilombo, se armó algo de una mala pregunta tuya, no recuerdo muy bien. Y eso, sumando a lo de (Luis) Vadalá y todo”.

Además agregó: “Tu entorno no colaboró porque tu entorno tiró mucha merd para mi lado. Después yo me enojé porque vos hablaste de Vasco, en vida y después de su muerte. Dijiste que tomaba merca”.

La reacción de Moria Casán ante los dichos de Georgina Barbarossa

Entre todo el revuelo, Moria Casán no dudó en defenderse y rápidamente expresó: “No dije nunca que tomaba merca, habremos hablado de la adicción, pero te juro que no”. A lo que nuevamente Georgina respondió: “Sí, hiciste el gesto, te juro, fue duro. Dijiste ‘que esta no me hable que el marido’, e hiciste el gesto”.

En este contexto, Barbarossa reveló detalles íntimos sobre la situación privada de Miguel "El Vasco" Lecuna en ese entonces: “Como en esa época porque ahora no se habla de las enfermedades ni de las adicciones de la gente, Vasco era alcohólico. Vos sabés eso porque yo lloré sobre tu hombro muchísimo. Y estaba internado, nadie sabía que él estaba internado en una clínica de alcoholismo y adicción”. Seguido de esto admitió: “Pasa que lo contaste enojadísima, en Intrusos, con el gesto este y después lo contaste después de muerto. Y entonces eso, para mí fue lo peor, eso me dolió mucho, nos dolió a toda la familia”.