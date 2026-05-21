Además de Otamendi, River quiere otro campeón del mundo: "Va con todo"

River Plate sueña con sumar a otro campeón del mundo para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada.

River Plate quiere pisar fuerte en el mercado de pases y ahora apunta a Thiago Almada. El campeón del mundo con la Selección Argentina perdió terreno en Atlético de Madrid y la dirigencia ya analiza las condiciones para intentar concretar uno de los grandes golpes del fútbol argentino, mientras espera por el arribo de Nicolás Otamendi.

La posibilidad de ver a Thiago con la camiseta de River dejó de ser una simple especulación y empezó a transformarse en una posibilidad concreta. El mediocampista ofensivo, surgido en Vélez Sarsfield y campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, no logró consolidarse en Atlético de Madrid y podría cambiar de aire en el próximo mercado de pases.

Según informaron Diario Marca y ESPN, la directiva millonaria considera iniciar negociaciones por el exfutbolista de Botafogo ya que consideran que tiene el perfil ideal para potenciar un plantel que pretende volver a pelear fuerte tanto en la Copa Libertadores como en el fútbol argentino, por expreso pedido de Eduardo "Chacho" Coudet.

Aunque en Núñez saben que no será una operación sencilla, también están al tanto que Atlético de Madrid estaría dispuesto a negociarlo. Sin embargo, la dirigencia del club español pretende recuperar una parte de los 20 millones de euros que pagó por el "Guayo" a mediados del 2025.

Lo que abrió la puerta fue la situación del futbolista en España. Almada llegó al conjunto dirigido por Diego "Cholo" Simeone como una apuesta importante, aunque nunca terminó de afianzarse. Si bien tuvo minutos durante la temporada, la mayoría de sus apariciones fueron ingresando desde el banco y sin continuidad estable.

El difícil presente de Almada en Atlético de Madrid

El paso de Thiago por el fútbol español viene estando lejos de las expectativas que generó. El exjugador de Vélez llegó con el respaldo de haber sido una de las grandes promesas argentinas y con el prestigio extra de haberse consagrado campeón mundial con Lionel Scaloni.

Sin embargo, el esquema de Simeone nunca terminó de favorecerlo. Almada alternó titularidades con suplencias y perdió terreno a medida que avanzó la temporada. Incluso, hubo encuentros en los que quedó relegado detrás de futbolistas con menos nombre pero mayor adaptación al sistema táctico del entrenador.

Los números reflejan parte de esa realidad. Desde su desembarco en el "Colchonero" disputó 40 partidos, aunque muy pocos completos. Además, el equipo sufrió derrotas en varias de las ocasiones en las que el argentino tuvo mayor protagonismo.

Más allá de eso, en River entienden que el talento del mediocampista sigue intacto. Su capacidad para romper líneas, jugar entre espacios y generar desequilibrio individual lo convierten en un futbolista ideal para el estilo ofensivo que pretende Coudet.

River Plate sueña con sumar a otro campeón del mundo para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada.

Chaco Coudet quiere jerarquía para pelear la Libertadores

La búsqueda de Almada se enmarca dentro de un mercado ambicioso por parte de River Plate. "Chacho" Coudet pretende reforzar sectores clave del equipo con futbolistas de jerarquía internacional y experiencia en grandes escenarios. La inminente llegada de Otamendi ya había dejado en claro la intención del club de sumar campeones del mundo. Ahora, la posibilidad de incorporar a Thiago ratifica esa estrategia.

El entrenador considera fundamental elevar la calidad del plantel para competir al máximo nivel continental. Tras algunas temporadas irregulares, River apunta a recuperar protagonismo en la Copa Libertadores y también consolidarse nuevamente como referencia del fútbol sudamericano.

Además, la eventual llegada de Almada podría representar un impacto enorme desde lo futbolístico y también desde lo mediático. El mediocampista mantiene una gran imagen entre los hinchas argentinos y su regreso al país generaría una repercusión inmediata.

Boca también sigue de cerca la situación del campeón del mundo

La negociación no será sencilla para River por varios motivos. Uno de ellos es económico, ya que Atlético de Madrid pretende recuperar buena parte de la inversión realizada. Pero además aparece otro competidor inesperado: Boca Juniors.

Según distintas versiones, el Xeneize también monitorea la situación de Thiago Almada y podría intentar avanzar si se presenta una oportunidad favorable. Esto podría generar una nueva disputa de mercado entre los dos clubes más importantes del país.

Por ahora, River parece haber tomado la delantera. La dirigencia ya comenzó a evaluar diferentes alternativas, incluyendo un posible préstamo con opción de compra o una ingeniería financiera que permita afrontar la operación. En el entorno del futbolista todavía mantienen cautela. Almada prioriza encontrar continuidad pensando también en la Selección Argentina y en el Mundial 2026, donde buscará mantenerse dentro de la consideración de Lionel Scaloni.