Los miembros de Ahyre revelaron lo que harán con Los Nocheros y causaron furor en el folklore: "Una señal"

Los Ahyre serán parte de la Gran Peña Los Nocheros.

Los integrantes de la banda folklórica Ahyre revolucionaron sus redes sociales al confirmar oficialmente que serán parte de la esperada Peña de Los Nocheros, programada para el próximo 24 de mayo. A través de una publicación conjunta en sus perfiles digitales, los músicos salteños compartieron su entusiasmo por sumarse a esta gran celebración de la música autóctona.

Se trata de una cita que promete reunir a destacados exponentes del género en una jornada cargada de tradición y encuentros. El anuncio se realizó bajo una original propuesta conceptual que unifica la campaña de comunicación de todos los artistas convocados para el evento.

La dinámica consistió en simular la recepción de "una señal" misteriosa que les revelaba su participación en la peña. En el caso particular de los chicos de Ahyre, el video compartido los muestra a los cuatro compartiendo una charla distendida en un sillón cuando, de manera inesperada, una ráfaga de viento les acerca un cartel que contenía el flyer oficial con toda la información del show.

"¿Nos vemos el 24 en la peña de Los Nocheros?", escribieron los músicos al pie del divertido posteo, interpelando a sus seguidores para que los acompañen en esta fecha tan especial. La reacción de los fanáticos no se hizo esperar, inundando la publicación de comentarios que celebraron la originalidad del video y expresaron la enorme expectativa por verlos compartir escenario con los anfitriones.

Los Nocheros.

Esta presentación llega en un gran momento para Ahyre, consolidando su lugar de privilegio dentro de la nueva escena del folklore nacional gracias a su identidad sonora única. Su incorporación a la grilla de Los Nocheros no solo asegura un pasaje de altísima calidad vocal e instrumental para la jornada del 24 de mayo, sino que también ratifica la fuerte unión y el respeto mutuo que existe entre las distintas generaciones de la música popular del norte argentino.

Así será la peña de Los Nocheros este domingo

Los Nocheros darán comienzo a las celebraciones por sus 40 años de carrera con una propuesta de fuerte arraigo tradicional: la Gran Peña Nocheros. La cita está programada para el 24 de mayo en el patio de La Roka, en la ciudad de Salta, marcando el regreso del conjunto a su provincia natal tras una serie de presentaciones con localidades agotadas en distintos puntos de la región.

El evento propone un recorrido por el cancionero histórico del grupo, articulando un despliegue técnico actual con la identidad estética que los consolidó en la música popular. La apertura de las instalaciones se realizará a las 18 para dar inicio, una hora más tarde, a una programación que se extenderá durante la madrugada y que contempla diversos reconocimientos artísticos.